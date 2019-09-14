Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уровень Амура у Комсомольска продолжает снижаться вторые сутки подряд, к утру субботу он составил 821 сантиметр, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Утром в четверг паводок в Комсомольске-на-Амуре достиг пика – уровень составил 829 сантиметров. Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров. К утру пятницы впервые за полтора месяца уровень снизился. В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС.
"По информации Дальневосточного УГМС, за прошедшие сутки уровень Амура у города Комсомольска-на-Амуре снизился еще на четыре сантиметра и по состоянию на 08.00 (1.00 мск) 14 сентября 2019 года составляет 821 сантиметр", - говорится в релизе.
В субботу из-за паводка остаются подтопленными 429 жилых домов и 1064 приусадебных участка. Подразделения МЧС продолжают работы по ликвидации последствий паводка.