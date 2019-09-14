Уровень реки в Комсомольске-на-Амуре продолжает снижаться

"По информации Дальневосточного УГМС, за прошедшие сутки уровень Амура у города Комсомольска-на-Амуре снизился еще на четыре сантиметра и по состоянию на 08.00 (1.00 мск) 14 сентября 2019 года составляет 821 сантиметр", - говорится в релизе.