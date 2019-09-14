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РИА Новости

В Индии объявили о планах производства российских самолетов Ил-114

05:19 14.09.2019 (обновлено: 15:37 14.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЛетные испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
Летные испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Летные испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Индия планирует наладить локальное производство российских пассажирских лайнеров Ил-114 и предложить их местным авиакомпаниям в качестве регионального самолета. Об этом в интервью газете Times of India заявил председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван.
По его словам, индийский авиапроизводитель подписал соглашение о неразглашении с компанией "Ильюшин" о проведении технического обслуживания этого самолета для его заказчиков из Индии и соседних стран.
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Мадхаван отметил, что Ил-114 является идеальной заменой для используемых сегодня в Индии региональных турбовинтовых самолетов. "Ил-114-300 оснащен двигателями Pratt & Whitney (американский производитель авиационных двигателей. — Прим. ред.), имеет современный интерьер и западное бортовое оборудование. Хотя планируется начать с обслуживания этого самолета, мы рассчитываем производить его здесь (в Индии. — Прим. ред.), если он хорошо выйдет на рынок", — добавил глава компании.
Перспективы самолета в Индии окончательно станут ясны через три-четыре года, заключил он.
Пассажирский лайнер Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях и является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Производство машины будет осуществляться на отечественных авиапредприятиях. Экипаж самолета состоит из командира и второго пилота.
Для успешного выполнения экипажем своих обязанностей на Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях, соответствующих категории II ИКАО. Вся пилотажно-навигационная информация и сведения о работе бортовых систем отображаются на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях. Серийное производство таких самолетов планируется начать в 2021 году. Первый полет запланирован на ноябрь 2020 года.
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Авиационный комплекс им. С.В. ИльюшинаHindustan Aeronautics LimitedИл-114Объединенная авиастроительная корпорацияРоссияИндияВ мире
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