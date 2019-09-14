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РИА Новости

Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы 1962 года

04:47 14.09.2019 (обновлено: 04:57 14.09.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год введенного в 1962 году торгового эмбарго в отношении Кубы, говорится в распространенном в субботу Белым домом тексте указа глав государства.
"Настоящим я постановляю, что продление выполнения этих полномочий в отношении Кубы на один год соответствует национальным интересам Соединенных Штатов", - сказано в документе.
Прежний срок действия эмбарго должен был завершиться 14 сентября 2019 года.
США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.
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Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.
Также МИД Кубы осудил высылку большой группы дипломатов из посольства в Вашингтоне, что серьезно ударило по работе самого кубинского диппредставительства, и решение отменить визиты официальных делегаций из США на Остров свободы.
После обострения ситуации в Венесуэле власти США регулярно обвиняют Кубу в поддержке президента Николаса Мадуро и вмешательстве во внутренние дела этой страны.
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Дональд ТрампКубаСШАВ мире
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