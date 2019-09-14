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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

МИД Колумбии: двух наркоторговцев со снимков с Гуаидо задержали в июне

04:09 14.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо во время выступления на митинге в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо во время выступления на митинге в Каракасе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо во время выступления на митинге в Каракасе. Архивное фото
МЕХИКО, 14 сен - РИА Новости. Двое из членов колумбийской банды Los Rastrojos, запечатленных на фото в компании главы подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя главой государства, задержаны в июне, сообщил МИД Колумбии.
Ранее генпрокуратура Венесуэлы заявила о начале расследования связей Гуаидо с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos ("Молодняк"). Генпрокурор ссылается на фото в испанской El Pais, где, по его словам, Гуаидо запечатлен с лидерами картеля. Прокурор заявил, что фото сделаны в феврале 2019 года, когда группировка помогла Гуаидо пересечь границу с Колумбией, несмотря на запрет на выезд из Венесуэлы. Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь. Гуаидо отвергает обвинения в связи с преступным сообществом.
"Двое мужчин, которые изображены на фото, циркулирующих в СМИ, на настоящий момент задержаны. В их отношении ведется расследование по обвинениям в незаконной транспортировке оружия и участии в преступном сообществе", - говорится в сообщении.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
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Правительство Колумбии, согласно тексту коммюнике, не принимало участия в переправке Гуаидо через границу, однако немедленно по прибытии на территорию страны предприняло меры по обеспечению его безопасности и легализации пребывания.
По информации прокуратуры Венесуэлы, Rastrojos - это группировка, образованная выходцами из "Объединенных сил самообороны Колумбии" (Autodefensas Unidas de Colombia) - военизированных групп, действовавших в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Сейчас банда связана с преступными организациями, занимающимися наркотрафиком в Колумбии, и с мексиканским картелем "Синалоа".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроМИД КолумбииВенесуэлаКолумбияВ мире
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