МИД Колумбии: двух наркоторговцев со снимков с Гуаидо задержали в июне

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо во время выступления на митинге в Каракасе. Архивное фото

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо во время выступления на митинге в Каракасе

МЕХИКО, 14 сен - РИА Новости. Двое из членов колумбийской банды Los Rastrojos, запечатленных на фото в компании главы подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя главой государства, задержаны в июне, сообщил МИД Колумбии.

Ранее генпрокуратура Венесуэлы заявила о начале расследования связей Гуаидо с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos ("Молодняк"). Генпрокурор ссылается на фото в испанской El Pais, где, по его словам, Гуаидо запечатлен с лидерами картеля. Прокурор заявил, что фото сделаны в феврале 2019 года, когда группировка помогла Гуаидо пересечь границу с Колумбией, несмотря на запрет на выезд из Венесуэлы. Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь. Гуаидо отвергает обвинения в связи с преступным сообществом.

"Двое мужчин, которые изображены на фото, циркулирующих в СМИ, на настоящий момент задержаны. В их отношении ведется расследование по обвинениям в незаконной транспортировке оружия и участии в преступном сообществе", - говорится в сообщении.

Правительство Колумбии, согласно тексту коммюнике, не принимало участия в переправке Гуаидо через границу, однако немедленно по прибытии на территорию страны предприняло меры по обеспечению его безопасности и легализации пребывания.

По информации прокуратуры Венесуэлы, Rastrojos - это группировка, образованная выходцами из "Объединенных сил самообороны Колумбии" (Autodefensas Unidas de Colombia) - военизированных групп, действовавших в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Сейчас банда связана с преступными организациями, занимающимися наркотрафиком в Колумбии, и с мексиканским картелем "Синалоа".