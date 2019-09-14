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РИА Новости
Культура

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

03:53 14.09.2019 (обновлено: 04:01 14.09.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРежиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве
© РИА Новости
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Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак у памятника Владимиру Великому в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
На записи видно, как невеста в черном плаще стоит на коленях в центре сцены в окружении молодых людей в головных уборах католических монахинь и накидках. Затем танцоры подходят к Собчак и скидывают плащи, с себя и самой невесты — виновница торжества оказывается в корсете, чулках и красной подвязке, после чего начинает танцевать.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прошла в пятницу в Москве. Церемония бракосочетания состоялась в Грибоедовском ЗАГСе, куда пара приехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".
В июне телеведущая официально развелась с актером Максимом Виторганом. У бывших супругов есть двухлетний сын, который будет носить двойную фамилию: Виторган-Собчак. О прекращении отношений пара объявила 8 марта.
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