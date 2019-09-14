Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

На записи видно, как невеста в черном плаще стоит на коленях в центре сцены в окружении молодых людей в головных уборах католических монахинь и накидках. Затем танцоры подходят к Собчак и скидывают плащи, с себя и самой невесты — виновница торжества оказывается в корсете, чулках и красной подвязке, после чего начинает танцевать.