Мадуро прокомментировал информацию о связи Гуаидо с наркокартелем

МЕХИКО, 14 сен - РИА Новости. Информация о связи главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом страны, с боевиками-наркоторговцами из Колумбии спровоцировали там громкий скандал, заявил действующий венесуэльский президент Николас Мадуро.
"Криминальный альянс с бандой военизированных наркоторговцев "Растрохос" вызвал огромный скандал на высшем уровне в Колумбии, во всех СМИ и политических кругах", - сказал Мадуро в ходе встречи с руководителями движения политических активистов. Трансляция опубликована на его официальной странице в Twitter.
"В Колумбии знают, что это банда, которая режет и убивает людей каждый день. Гуаидо сфотографировали не с одним, а с четырьмя самыми опасными преступниками", - подчеркнул президент Венесуэлы.
Ранее генпрокуратура Венесуэлы заявила о начале расследования связей Гуаидо с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos ("Молодняк"). Прокурор Терек Уильям Сааб ссылается на фото, опубликованные в испанской El Pais, где, по его словам, Гуаидо запечатлен с лидерами Los Rastrojos.
Гуаидо в свою очередь сообщил журналистам, что на благотворительном концерте в приграничном городе Кукута были сделаны сотни фотографий. "Было сложно узнать, кто просил меня о фото", - сказал он.
"Именно "Растрохос" помогли организовать незаконное перемещение Хуана Гуаидо через границу Венесуэлы и Колумбии в Кукуту для участия в так называемом благотворительном концерте", - заявил Николас Мадуро.
По информации прокуратуры Венесуэлы, Los Rastrojos - это группировка, образованная выходцами из "Объединенных сил самообороны Колумбии" (Autodefensas Unidas de Colombia) - военизированных групп, действовавших в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Сейчас банда связана с преступными организациями, занимающимися наркотрафиком в Колумбии, и с мексиканским картелем "Синалоа".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.