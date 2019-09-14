Мадуро прокомментировал информацию о связи Гуаидо с наркокартелем

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе. Архивное фото

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе

МЕХИКО, 14 сен - РИА Новости. Информация о связи главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом страны, с боевиками-наркоторговцами из Колумбии спровоцировали там громкий скандал, заявил действующий венесуэльский президент Николас Мадуро.

"Криминальный альянс с бандой военизированных наркоторговцев "Растрохос" вызвал огромный скандал на высшем уровне в Колумбии, во всех СМИ и политических кругах", - сказал Мадуро в ходе встречи с руководителями движения политических активистов. Трансляция опубликована на его официальной странице в Twitter

"В Колумбии знают, что это банда, которая режет и убивает людей каждый день. Гуаидо сфотографировали не с одним, а с четырьмя самыми опасными преступниками", - подчеркнул президент Венесуэлы.

Ранее генпрокуратура Венесуэлы заявила о начале расследования связей Гуаидо с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos ("Молодняк"). Прокурор Терек Уильям Сааб ссылается на фото, опубликованные в испанской El Pais, где, по его словам, Гуаидо запечатлен с лидерами Los Rastrojos.

Гуаидо в свою очередь сообщил журналистам, что на благотворительном концерте в приграничном городе Кукута были сделаны сотни фотографий. "Было сложно узнать, кто просил меня о фото", - сказал он.

"Именно "Растрохос" помогли организовать незаконное перемещение Хуана Гуаидо через границу Венесуэлы и Колумбии в Кукуту для участия в так называемом благотворительном концерте", - заявил Николас Мадуро.

По информации прокуратуры Венесуэлы, Los Rastrojos - это группировка, образованная выходцами из "Объединенных сил самообороны Колумбии" (Autodefensas Unidas de Colombia) - военизированных групп, действовавших в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Сейчас банда связана с преступными организациями, занимающимися наркотрафиком в Колумбии, и с мексиканским картелем "Синалоа".