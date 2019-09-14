Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T03:31Z
https://ria.ru/20190914/1558682562.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155322/06/1553220694_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_c04cb381493b7f2ac9c8dcd2ed5c55e3.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро прокомментировал информацию о связи Гуаидо с наркокартелем

03:31 14.09.2019
389
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе. Архивное фото
МЕХИКО, 14 сен - РИА Новости. Информация о связи главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом страны, с боевиками-наркоторговцами из Колумбии спровоцировали там громкий скандал, заявил действующий венесуэльский президент Николас Мадуро.
"Криминальный альянс с бандой военизированных наркоторговцев "Растрохос" вызвал огромный скандал на высшем уровне в Колумбии, во всех СМИ и политических кругах", - сказал Мадуро в ходе встречи с руководителями движения политических активистов. Трансляция опубликована на его официальной странице в Twitter.
"В Колумбии знают, что это банда, которая режет и убивает людей каждый день. Гуаидо сфотографировали не с одним, а с четырьмя самыми опасными преступниками", - подчеркнул президент Венесуэлы.
Города Мира. Каракас
Вчера, 23:50Попытка госпереворота в Венесуэле
В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
Ранее генпрокуратура Венесуэлы заявила о начале расследования связей Гуаидо с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos ("Молодняк"). Прокурор Терек Уильям Сааб ссылается на фото, опубликованные в испанской El Pais, где, по его словам, Гуаидо запечатлен с лидерами Los Rastrojos.
Гуаидо в свою очередь сообщил журналистам, что на благотворительном концерте в приграничном городе Кукута были сделаны сотни фотографий. "Было сложно узнать, кто просил меня о фото", - сказал он.
"Именно "Растрохос" помогли организовать незаконное перемещение Хуана Гуаидо через границу Венесуэлы и Колумбии в Кукуту для участия в так называемом благотворительном концерте", - заявил Николас Мадуро.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
12 сентября, 16:38Попытка госпереворота в Венесуэле
Захарова посоветовала США не пугать Россию санкциями за работу с Венесуэлой
По информации прокуратуры Венесуэлы, Los Rastrojos - это группировка, образованная выходцами из "Объединенных сил самообороны Колумбии" (Autodefensas Unidas de Colombia) - военизированных групп, действовавших в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Сейчас банда связана с преступными организациями, занимающимися наркотрафиком в Колумбии, и с мексиканским картелем "Синалоа".
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
300010
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
РИА
Новости
Жан-Мари Ле Пен
Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
Наводнение, вызванное проливными дождями, в Испании. 13 сентября 2019
В Испании проливные дожди вызвали перебои в авиасообщении
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
Автобусы ООН для вывоза людей не пропустили в лагерь Эр-Рукбан
Лента
новостей
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях Киева и Москвы
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
"Псевдоженитьба": Волочкова объяснила, почему не пошла на свадьбу к Собчак
Храм Баалшамина в Пальмире. 2010 год
Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Саманта Пауэр на крыльце Белого дома в Вашингтоне
Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение"
Памятник маршалу Коневу в Праге
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова посоветовала США не пугать Россию санкциями за работу с Венесуэлой
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09МИД Колумбии: двух наркоторговцев со снимков с Гуаидо задержали в июне
04:05В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале
03:58Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами
03:53Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
03:31Мадуро прокомментировал информацию о связи Гуаидо с наркокартелем
03:24В МЧС рассказали, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации
03:21Армия Хафтара сообщила о гибели трех военных при ударе турецких БПЛА
03:04Роскосмос на две недели раньше привезет на МКС подарки к Новому году
02:19Кравчук признался, что украинцы в 1991 году голосовали за союз с Россией
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден заявил о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
Лента новостейМолния