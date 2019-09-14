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РИА Новости

В МЧС рассказали, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации

03:24 14.09.2019
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© Фото : МЧС РФСпециалисты «горячей линии» МЧС России
Специалисты «горячей линии» МЧС России
© Фото : МЧС РФ
Специалисты «горячей линии» МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Связаться со спасателями в случае чрезвычайной ситуации можно даже с телефона без SIM-карты, кроме того, в подобных обстоятельствах лучше пользоваться SMS, сообщает МЧС РФ.
Чтобы иметь возможность позвонить спасателям даже в самой экстремальной ситуации, ведомство рекомендует экономить заряд батареи. Для этого не надо выключать телефон после вызова или отправки SMS, потому что это энергозатратная операция. Также надо отключить мобильный интернет, все неиспользуемые функции и приложения, а яркость дисплея установить на минимум.
Желательно всегда иметь при себе пауэрбанк. Кроме того, телефон можно подзарядить еще от ноутбука или автомобильного аккумулятора. При этом наряду со смартфоном следует иметь с собой обычный кнопочный телефон, который может работать в режиме ожидания около недели, советуют спасатели.
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Если сотовая сеть перегружена, и телефонные вызовы не проходят, лучше пользоваться SMS, у которых больше шансов быть доставленными адресату.
Ведомство рекомендует не спешить перезванивать, если не удалось это сделать с первого раза. Такие попытки увеличивают нагрузку на сеть и еще больше усложняют дозвон. Лучше всего подождать несколько минут и затем повторить попытку.
При чрезвычайной ситуации также пригодится услуга навигатора, которую предоставляют операторы связи. Это поисковая система, способная в любой момент показать родственникам и друзьям, где находится потерпевший и даже увидеть его координаты на электронной карте страны.
Экстренные службы при любой чрезвычайной ситуации можно вызвать по номерам 101 и 112. При этом услуга доступна даже с нулевым балансом на телефоне и при отсутствии SIM-карты, напоминает МЧС.
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