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РИА Новости

Армия Хафтара сообщила о гибели трех военных при ударе турецких БПЛА

03:21 14.09.2019
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
ТРИПОЛИ/МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генеральное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщило, что трое военных погибли в результате удара турецких беспилотников к югу от ливийской столицы Триполи, говорится в распространенном заявлении пресс-службы командования.
Согласно заявлению, генеральное командование скорбит по трем военным в ранге полковника, капитана и солдата, "которые в пятницу погибли в результате удара турецких беспилотников у югу от столицы (Ливии - ред.) Триполи".
Между тем, официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, заявил, что армия Хафтара также отразила попытку воздушно-наземного нападения террористических группировок на базу "аль-Джуфра" на севере страны.
Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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