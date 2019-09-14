Армия Хафтара сообщила о гибели трех военных при ударе турецких БПЛА

ТРИПОЛИ/МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генеральное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщило, что трое военных погибли в результате удара турецких беспилотников к югу от ливийской столицы Триполи, говорится в распространенном заявлении пресс-службы командования.

Согласно заявлению, генеральное командование скорбит по трем военным в ранге полковника, капитана и солдата, "которые в пятницу погибли в результате удара турецких беспилотников у югу от столицы (Ливии - ред.) Триполи".

Между тем, официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook, заявил, что армия Хафтара также отразила попытку воздушно-наземного нападения террористических группировок на базу "аль-Джуфра" на севере страны.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.