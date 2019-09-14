Роскосмос на две недели раньше привезет на МКС подарки к Новому году

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Запуск грузового корабля "Прогресс МС-13", который доставит космонавтам на Международной космической станции подарки к Новому году от родных и близких, состоится на две недели раньше запланированного срока, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что старт "Прогресса МС-13" намечается на 20 декабря.
"Проведено уточнение программы полета (МКС). Запуск корабля "Прогресс МС-13" перенесен с 20 декабря на 6 декабря", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом причину уточнения программы.
В 2019 году Роскосмос запустил к МКС два "Прогресса" - в апреле и июле. Оба корабля добрались до станции за рекордные чуть более трех часов.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлено 164 запуска кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.