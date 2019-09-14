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РИА Новости
Культура

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

01:44 14.09.2019 (обновлено: 01:49 14.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Нейрохирург Александр Тушев на фоне слухов о раке мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал в интервью "Вечерней Москве" о шансах на выздоровление больных с опухолью головного мозга и симптомах данного недуга.
"Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия. Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года", - заявил Тушев.
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По словам нейрохирурга, симптомами опухоли головного мозга чаще всего являются общая слабость, утомляемость, а также приступы судорог и неврологические осложнения.
Он подчеркнул, что без оперативного вмешательства врачей состояние больного будет ухудшаться из-за быстрого роста новообразования, которое вызывают отек и смещение определенных структур головного мозга.
"Но операционное лечение тоже рисковое дело, потому что если у пациента после хирургии возникают какие-то неврологические проблемы, это может отсрочить лучевую химию, а значит, не будет больше никаких вариантов лечения", — заключил Тушев.
Ранее появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. В пятницу СМИ сообщили о госпитализации актрисы и о том, что ее ввели в медикаментозную кому. Врачи, как утверждается, приняли такое решение из-за крайне тяжелого состояния актрисы.
Директор артистки Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации. По его словам, Заворотнюк назвала эти утверждения бредом и попросила "отстать". Христов также анонсировал, что Заворотнюк сама прокомментирует слухи о состоянии своего здоровья. При этом он не уточнил, когда и на каком телеканале выйдет передача с участием актрисы.
По утверждению продюсера группы "Ласковый май" Степана Разина, у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Откуда у продюсера такая информация, неизвестно.
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