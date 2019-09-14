Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. У актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга, с таким утверждением выступил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Разин написал в своем инстаграме, что музыканты "Ласкового мая" молятся за Заворотнюк.
В комментариях к посту один из пользователей спросил, что случилось с актрисой. Разин ответил, что у нее "последняя степень рака мозга".
Откуда у продюсера "Ласкового мая" такая информация, неизвестно.
Ранее в СМИ появилась информация, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник. Врачи, как утверждается, приняли такое решение из-за крайне тяжелого состояния актрисы.
Директор артистки Стас Христов ранее опроверг информацию о ее госпитализации. По его словам, Заворотнюк назвала эти утверждения бредом и попросила "отстать".
Христов также анонсировал, что Заворотнюк сама прокомментирует слухи о состоянии своего здоровья. При этом он не уточнил, когда и на каком телеканале выйдет передача с участием актрисы.
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Группа «Ласковый май» очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось. Анастасия - прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем её, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше.🙏