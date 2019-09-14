Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. У актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга, с таким утверждением выступил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

Разин написал в своем инстаграме, что музыканты "Ласкового мая" молятся за Заворотнюк.

В комментариях к посту один из пользователей спросил, что случилось с актрисой. Разин ответил, что у нее "последняя степень рака мозга".

Откуда у продюсера "Ласкового мая" такая информация, неизвестно.

Ранее в СМИ появилась информация, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник. Врачи, как утверждается, приняли такое решение из-за крайне тяжелого состояния актрисы.

Директор артистки Стас Христов ранее опроверг информацию о ее госпитализации. По его словам, Заворотнюк назвала эти утверждения бредом и попросила "отстать".