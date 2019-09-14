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РИА Новости

Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР

01:02 14.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" продолжит публиковать на своем сайте рассекреченные документы о советской лунной программе, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"Постоянно работаем в направлении рассекречивания самых интересных исторических материалов", - сказали в Роскосмосе, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Роскосмос опубликовал у себя на сайте документы, связанные с началом лунной гонки между СССР и США. Среди представленных документов - докладные записки руководителей профильных институтов Минобороны СССР о том, какими должны быть космические аппараты, расчеты возможной траектории полета к естественному спутнику Земли, расчеты характеристик ракет, постановления ЦК КПСС о начале работ над созданием лунных аппаратов и другие расчеты элементов космической системы.
В 1960-1970-е годы развернулась лунная гонка между СССР и США. Советскому Союзу принадлежат приоритеты в исследовании Луны с помощью автоматических космических аппаратов, США же провели шесть пилотируемых высадок на ее поверхность. После завершения пилотируемых миссий США на два десятилетия прекратили изучение Луны. СССР продолжил ее исследование с помощью луноходов. Последний советский аппарат был отправлен на Луну в 1976 году - 43 года назад.
В настоящее время Роскосмос вместе с РАН ведут разработку долгосрочной российской программы по исследованию и освоению Луны. Программа должна быть подготовлена к концу осени. Ближайший российский запуск к Луне планируется на 2021 год. Для отработки технологии мягкой посадки планируется запустить аппарат "Луна-25".
Центр НАСА в шате Флорида, США
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