Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" продолжит публиковать на своем сайте рассекреченные документы о советской лунной программе, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

"Постоянно работаем в направлении рассекречивания самых интересных исторических материалов", - сказали в Роскосмосе, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Роскосмос опубликовал у себя на сайте документы, связанные с началом лунной гонки между СССР и США. Среди представленных документов - докладные записки руководителей профильных институтов Минобороны СССР о том, какими должны быть космические аппараты, расчеты возможной траектории полета к естественному спутнику Земли, расчеты характеристик ракет, постановления ЦК КПСС о начале работ над созданием лунных аппаратов и другие расчеты элементов космической системы.

В 1960-1970-е годы развернулась лунная гонка между СССР и США. Советскому Союзу принадлежат приоритеты в исследовании Луны с помощью автоматических космических аппаратов, США же провели шесть пилотируемых высадок на ее поверхность. После завершения пилотируемых миссий США на два десятилетия прекратили изучение Луны. СССР продолжил ее исследование с помощью луноходов. Последний советский аппарат был отправлен на Луну в 1976 году - 43 года назад.