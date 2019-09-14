Сноуден заявил о тайной свадьбе в России

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал в интервью британской газете Guardian, что два года назад женился в России на своей возлюбленной Линдсей Миллс
В октябре 2014 года сообщалось, что Сноуден воссоединился с Миллс в России.
По словам Сноудена, свадьба прошла втайне, брак зарегистрировали в российском ЗАГСе.
Экс-сотрудник американских спецслужб также рассказал, что первое время в России он чувствовал себя одиноким и отрезанным от мира, а также боялся того, что за ним следит американская разведка.
"Я был человеком, с которым хотело разобраться самое могущественное правительство в мире", - отметил он.
Теперь, по словам Сноудена, он свободно передвигается по Москве, катается на метро, посещает художественные галереи или балет, встречается с друзьями в кафе и ресторанах и планирует свое будущее в России.
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.