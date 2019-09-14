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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась

00:43 14.09.2019 (обновлено: 02:20 14.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась еще на 28 гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили 14 лесных пожаров на площади 166 гектаров.
"На 00.00 мск 14.09.2019 на территории Российской Федерации действовало 10 лесных пожаров на площади 138 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Как сообщает авиалесоохрана, на Камчатке под наблюдением находятся два пожара на землях лесного фонда на площади 72 гектара. Еще семь пожаров на площади 65 гектаров тушат в Красноярском крае.
Согласно информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 23 лесных пожара на площади 108 гектаров.
Режим ЧС введен в двух районах Красноярского края и в одном районе Якутии.
Ликвидация лесных пожаров
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В лесах Красноярского края сняли режим ЧС
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