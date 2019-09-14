Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности

"Здесь мы строили весь разговор только в рамках мандата группы , даже когда речь шла о двусторонних вопросах. Поэтому не хотел бы обольщаться на этот счет и думать, что американцы свои фейковые обвинения сняли, но, по крайней мере, мы обсуждали конструктивную часть перспективного взаимодействия, а не те обиды, которые они под фейковыми предлогами изначально предъявляли в наш адрес", - подчеркнул Крутских.