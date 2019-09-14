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РИА Новости

Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности

00:21 14.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ООН, 14 сен – РИА Новости. Россия провела конструктивное обсуждение с США в рамках заседания рабочей группы ООН открытого состава по информационной безопасности, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
Заседание проходило на этой неделе. По словам Крутских, российская делегация провела весьма активную сессию, выступив по всем вопросам.
"К нам тянутся страны. Десятки стран провели с нами двусторонние переговоры", - сказал он.
Он отметил, что представители США вообще не поднимали тему обвинений России во "вмешательстве" в выборы.
"Здесь мы строили весь разговор только в рамках мандата группы , даже когда речь шла о двусторонних вопросах. Поэтому не хотел бы обольщаться на этот счет и думать, что американцы свои фейковые обвинения сняли, но, по крайней мере, мы обсуждали конструктивную часть перспективного взаимодействия, а не те обиды, которые они под фейковыми предлогами изначально предъявляли в наш адрес", - подчеркнул Крутских.
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По его словам, "американская сторона подтвердила принятое решение начать разговор с Москвой по теме кибербезопасности, действуя пока в рамках международных организаций".
По мнению спецпредставителя президента, российская инициатива по созыву группы открытого состава, выдвинутая в прошлом году, подтвердила свою жизнеспособность.
"Собралась мини-генеральная ассамблея на уровне представителей государств, которые обсуждали все аспекты этой темы – это и вопросы угроз, и вопросы способов борьбы с ними, и правовое регулирование, и наращивание потенциала, и меры доверия", - указал он.
"Обсуждение было позитивным, конструктивным, никаких обвинений и радикальных заявлений никем сделано не было. Старт переговоров успешный. Все осознают важность темы информационной безопасности", - сказал Крутских.
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