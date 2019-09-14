Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T00:11Z
https://ria.ru/20190914/1558681673.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:250:6048:3652_1036x0_80_0_0_16f8aa01faf17555adbd09a33961e669.jpg
РИА Новости

МКС увеличит высоту своей орбиты на километр

00:11 14.09.2019
393
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) планируется провести в субботу, высота ее полета будет увеличена на километр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
"Включение двигателей модуля "Звезда" планируется в 21.31 мск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двигатели проработают 39,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,05 километра и составит 416,2 километра.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 15 августа в два этапа с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.
Международная космическая станция
Вчера, 16:26РИА Новости
НАСА планирует вновь отправить робота-андроида на МКС в конце года
Ранее НАСА сообщало, что пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.45 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября. По данным НАСА, расстыковка корабля от МКС состоится в 10.36 мск, посадка в Казахстане - в 13.58 мск.
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано.
Вид на Землю
Вчера, 11:14РИА Новости
В США заявили о прекращении существования российского военного спутника
510000
Обсудить 0
КосмосРоскосмосРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Жан-Мари Ле Пен
Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
РИА
Новости
Фелисити Хаффман направляется в федеральный суд со своим мужем Уильямом Х. Мэйси и братом Муром Хаффманом-младшим, для вынесения приговора по делу о взяточничестве в колледже, 13 сентября 2019, Бостон
Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
Линии электропередач
В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента
новостей
Эмблема ОНФ
Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией
Мужчина бьет ребенка
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
Наводнение, вызванное проливными дождями, в Испании. 13 сентября 2019
Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
Сотрудники правоохранительных органов Греции
В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
Так выглядела бы мощнейшая сверхновая Вселенной ASASSN-15lh на планете в 10 тысячах световых лет от нее
Загадки сверхновых. Как происходят самые смертоносные взрывы в космосе
Вид на Землю
В США заявили о прекращении существования российского военного спутника
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09МИД Колумбии: двух наркоторговцев со снимков с Гуаидо задержали в июне
04:05В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале
03:58Украинский эксперт рассказал о переходе населения на отопление дровами
03:53Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
03:31Мадуро прокомментировал информацию о связи Гуаидо с наркокартелем
03:24В МЧС рассказали, как не остаться без связи в чрезвычайной ситуации
03:21Армия Хафтара сообщила о гибели трех военных при ударе турецких БПЛА
03:04Роскосмос на две недели раньше привезет на МКС подарки к Новому году
02:19Кравчук признался, что украинцы в 1991 году голосовали за союз с Россией
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден заявил о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
Лента новостейМолния