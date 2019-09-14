МКС увеличит высоту своей орбиты на километр

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) планируется провести в субботу, высота ее полета будет увеличена на километр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

"Включение двигателей модуля "Звезда" планируется в 21.31 мск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двигатели проработают 39,5 секунды, в результате чего средняя высота орбиты МКС увеличится на 1,05 километра и составит 416,2 километра.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 15 августа в два этапа с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.

Ранее НАСА сообщало, что пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС - в 22.45 мск. В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября. По данным НАСА, расстыковка корабля от МКС состоится в 10.36 мск, посадка в Казахстане - в 13.58 мск.