Стало известно, когда выйдет четвертый сезон "Фиксиков" с новыми героями

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Новый сезон франшизы о Фиксиках под названием "Фиксики. Новенькие", в котором появятся новые персонажи, выйдет в феврале 2020 года, сообщает пресс-служба студии "Аэроплан".
"Премьера четвертого сезона сериала под названием "Фиксики. Новенькие", где появятся незнакомые поклонникам герои, назначена на 29 февраля 2020 года. Маленьким зрителям и их родителям предстоит познакомиться с необычной семьей фиксиков. По счастливой случайности они поселятся как раз недалеко от ДимДимыча – в доме напротив, у его подруги Кати, которая уже знакома фанатам по первому полнометражному фильму "Фиксики. Большой секрет". Ее квартира станет еще одним местом действия сериала", — рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в студии, в знаменитой песне "Кто такие Фиксики" появится новый куплет.
На данный момент на Youtube-каналах бренда суммарно насчитывается более 5,5 миллиардов просмотров, а на VOD-платформах в Китае – 11 миллиардов.
Сериал "Фиксики" существует с 2010 года. Франшиза рассказывает о маленьких человечках, которые живут внутри электрических приборов. Втайне от людей они ремонтируют технику, которая выходит из строя. Помимо сериала, существует два полнометражных фильма.