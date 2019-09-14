Стало известно, когда выйдет четвертый сезон "Фиксиков" с новыми героями

"Премьера четвертого сезона сериала под названием "Фиксики. Новенькие", где появятся незнакомые поклонникам герои, назначена на 29 февраля 2020 года. Маленьким зрителям и их родителям предстоит познакомиться с необычной семьей фиксиков. По счастливой случайности они поселятся как раз недалеко от ДимДимыча – в доме напротив, у его подруги Кати, которая уже знакома фанатам по первому полнометражному фильму "Фиксики. Большой секрет". Ее квартира станет еще одним местом действия сериала", — рассказали в пресс-службе.