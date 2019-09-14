Стивен Кинг одобрил персонажа-гея в сиквеле "Оно"

"Это было первое, о чем мы говорили, когда я приехал на съемку. Тогда я узнал о людях, которые думают: геи они или нет, а также подразумевается ли это в книге. Стивен Кинг сказал, что он никогда не думал об этом таким образом, но ему нравится подобная интерпретация. У нас с Энди (Андрес Мускьетти – режиссер фильма, – Прим.ред.) был долгий разговор, и в конце концов мы решили, что просто сделаем это", - рассказал Хейдер.