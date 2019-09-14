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РИА Новости
Культура

Стивен Кинг одобрил персонажа-гея в сиквеле "Оно"

02:20 14.09.2019
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© New Line Cinema (20190Кадр из фильма "Оно 2"
Кадр из фильма Оно 2
© New Line Cinema (20190
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американский актер и комик Билл Хейдер (в сиквеле "Оно" – у него роль повзрослевшего Ричи Тозиера), рассказал, что писатель Стивен Кинг одобрил, чтобы его персонаж был геем, сообщает Variety.

"Это было первое, о чем мы говорили, когда я приехал на съемку. Тогда я узнал о людях, которые думают: геи они или нет, а также подразумевается ли это в книге. Стивен Кинг сказал, что он никогда не думал об этом таким образом, но ему нравится подобная интерпретация. У нас с Энди (Андрес Мускьетти – режиссер фильма, – Прим.ред.) был долгий разговор, и в конце концов мы решили, что просто сделаем это", - рассказал Хейдер.

В одноименном романе Стивена Кинга не было прямо сказано, что у Ричи нетрадиционная сексуальная ориентация. Однако в сиквеле это прослеживается.
Билл Хейдер также рассказал об экстремальном моменте на съемках, когда актерам - Джессике Честейн, Джеймсу Макэвою, Исайе Мустафа и Джейну Райану – пришлось лезть в озеро.
"Помню, как губы Джессики стали синими. Я сказал, что нам нужно выбраться из воды. Когда мы вышли, то доктор всем нам сделал уколы витамина B12", – вспомнил актер.
"Оно 2" вышел в российский прокат 5 сентября, и тут же стал лидером за первые выходные, заработав 591 миллион рублей.
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