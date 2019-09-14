Названы лучшие винные фестивали осени в странах ближнего зарубежья

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Винные путешествия в Азербайджан, Грузию, Армению, Молдавию и Узбекистан возглавляют рейтинг лучших эногастрономических туров в ближнее зарубежье осенью 2019 года, сообщает ТурСтат.
Эксперты сервиса составили список самых "вкусных" праздников и фестивалей по результатам анализа популярности и уникальности мероприятий.
"Праздник Граната" в Азербайджане
Праздник пройдет в городе Гёйчай в Азербайджане с 26 октября по 7 ноября 2019 года.
В программе - ярмарка гранатов, сока из него, дегустация блюд азербайджанской кухни, выступления фольклорных групп, спортсменов, танцевальных и песенных коллективов, а также конкурсы.
Фестиваль "Телавино" в Грузии
Традиционный винный фестиваль "Телавино-2019" пройдет 5 октября в Телавском историческом музее в регионе Кахетия. В программе - дегустация разных сортов грузинского вина и блюд национальной кухни, тематические ярмарки, этнографические экспозиции и выступления фольклорных ансамблей.
Винный Фестиваль в Армении
Всенародный праздник вина отметят 5 октября в селе Арени в Армении. Гостям предложат продегустировать армянские вина и блюда армянской кухни, поучаствовать в мастер-классах армянских виноделов.
Национальный день вина в Молдавии
Город вина на площади Великого национального собрания смогут посетить гости фестиваля в Кишиневе, который пройдет 5 и 6 октября.
Международный фестиваль "Искусство виноделия" в Узбекистане
В конце ноября в Ташкенте состоится второй фестиваль "Искусство виноделия". В программе - презентации и дегустации местных вин, мастер-классы от производителей и международная научно-техническая конференция "Инновационные технологии в виноделии и виноградарстве".
16 октября 2018, 10:26РИА НовостиНазваны регионы России с самыми "вкусными" гастрофестивалями