Названы лучшие винные фестивали осени в странах ближнего зарубежья

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Винные путешествия в Азербайджан, Грузию, Армению, Молдавию и Узбекистан возглавляют рейтинг лучших эногастрономических туров в ближнее зарубежье осенью 2019 года, сообщает ТурСтат.

Эксперты сервиса составили список самых "вкусных" праздников и фестивалей по результатам анализа популярности и уникальности мероприятий.

"Праздник Граната" в Азербайджане

Праздник пройдет в городе Гёйчай в Азербайджане с 26 октября по 7 ноября 2019 года.

В программе - ярмарка гранатов, сока из него, дегустация блюд азербайджанской кухни, выступления фольклорных групп, спортсменов, танцевальных и песенных коллективов, а также конкурсы.

Фестиваль "Телавино" в Грузии

Традиционный винный фестиваль "Телавино-2019" пройдет 5 октября в Телавском историческом музее в регионе Кахетия. В программе - дегустация разных сортов грузинского вина и блюд национальной кухни, тематические ярмарки, этнографические экспозиции и выступления фольклорных ансамблей.

Винный Фестиваль в Армении

Всенародный праздник вина отметят 5 октября в селе Арени в Армении. Гостям предложат продегустировать армянские вина и блюда армянской кухни, поучаствовать в мастер-классах армянских виноделов.

Национальный день вина в Молдавии

Город вина на площади Великого национального собрания смогут посетить гости фестиваля в Кишиневе, который пройдет 5 и 6 октября.

Международный фестиваль "Искусство виноделия" в Узбекистане