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РИА Новости
Культура

Каждой ли женщине нужно маленькое черное платье?

08:00 14.09.2019 (обновлено: 08:17 14.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель Джессика Гойкоэчеа на красной дорожке премьеры фильма режиссера Романа Полански "Дело Дрейфуса" ("J`accuse") в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Модель Джессика Гойкоэчеа на красной дорожке премьеры фильма режиссера Романа Полански Дело Дрейфуса (J`accuse) в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Мэган Виртанен. Злые языки замечают, что на любом мероприятии именно по пресловутому маленькому черному платью можно определить женщин, которым нечего было надеть. В противоположном углу ринга те, кто полагает, что черные платья — это образ жизни и нет смысла даже снимать с вешалки в магазине вещь, если она не черная. Как возникла мода на черное и кто придумал маленькое платье — в материале РИА Новости.

"В настоящее время черное бархатное платье составляет неизбежную принадлежность гардероба всякой дамы; это резервный батальон, который нужно иметь на непредвиденный случай", — писали модные журналы в 1883 году.

Сто лет спустя Карл Лагерфельд утверждал: "В маленьком черном платье невозможно выглядеть чересчур шикарно или слишком скромно".
Афоризм "Сомневаешься в своем вкусе — надевай черное" тоже звучит как-то не слишком комплиментарно. Да и сама идея существования чего-то обязательного для всех не вызывает восторга в современном обществе, поставившем индивидуальность и уникальность во главу угла.
На обвинения в однообразии гардероба оппоненты отвечают фразой Ива Сен-Лорана: "Нет черного цвета, есть черные цвета". Они же припомнят, что во многих культурах черный — цвет земли и жизни, а древние богини изначально были облачены в черное. Противники тут фыркнут и припомнят образы древнегреческих фурий.
© Фото : Christie'sЧерное платье Одри Хепбёрн из фильма "Завтрак у Тиффани"
Черное платье Одри Хепберн из фильма Завтрак у Тиффани
© Фото : Christie's
Черное платье Одри Хепбёрн из фильма "Завтрак у Тиффани"
Вплоть до позднего Средневековья европейская культура действительно была не слишком благосклонна к черному. Цвет печали, траура, самоограничения и самоотречения, отказа от чувственных аспектов жизни — таков был стандартный набор коннотаций. Правда, уже в XIV веке в "Гербовнике цветов" Жан Куртуа писал, что в одежде торговцев черный цвет символизирует верность слову и честность в делах. Такое толкование не слишком далеко уходило от привычных стереотипов: деловой человек должен быть строг, сосредоточен и способен противостоять всем земным искушениям, кроме разве что соблазна подделать бухгалтерские книги.
© РИА Новости / РИА НовостиРепродукция картины художника Георга Гроота "Императрица Елизавета Петровна в черном платье" из собрания Государственного Русского музея
Репродукция картины художника Георга Гроота Императрица Елизавета Петровна в черном платье из собрания Государственного Русского музея.
© РИА Новости / РИА Новости
Репродукция картины художника Георга Гроота "Императрица Елизавета Петровна в черном платье" из собрания Государственного Русского музея
Элегантный — таким было неожиданное определение для черного. В начале XV века Филипп Добрый, герцог Бургундский, надел траур по случаю гибели отца, придворные последовали его примеру, и черные одежды стали считаться признаком утонченного вкуса. Карл I привез бургундские традиции в Испанию, самую могущественную державу XVI века, и мода на "испанский черный" распространилась среди европейской аристократии. Правда, с утратой политического влияния обычно утрачивается и влияние на моду, так что уже в XVII веке черный вновь стал признаком буржуазной респектабельности, пуританской религиозности или же траура.
Господство новой капиталистической морали в XIX веке привело к тому, что черный костюм торговца стал основой мужского гардероба. Бальзак сокрушался: "Мы все одеты в черное". Женщин это тоже касалось: строгие правила викторианского траура приводили к тому, что можно было годами носить только черное. Черными были и платья прислуги — именно в таком Коко Шанель в 18 лет покинула сиротский приют, в котором воспитывалась.
© AFP 2019 / Patrick KovarikПлатья, созданные Коко Шанель в 1923 году, на аукционе в Париже. 2010 год
Платья, созданные Коко Шанель в 1923 году, на аукционе в Париже. 2010 год
© AFP 2019 / Patrick Kovarik
Платья, созданные Коко Шанель в 1923 году, на аукционе в Париже. 2010 год
Шанель не изобретала черного платья. Она стала дизайнером, ответившим на основной вызов 1920-х: тогда культура стала одержима идеей масс, и абсолютно во всех сферах проводились эксперименты с демократизацией искусства для широкой аудитории, попытка привести эстетику в соответствие с массовым вкусом. "Форд от Шанель" — так было названо маленькое черное платье в 1926 году с отсылкой одновременно к идее доступного каждому автомобиля и к знаменитому афоризму Форда о возможности выбора цвета.
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

Леди Гага на церемонии вручения премии "Оскар", 2019

Леди Гага на церемонии вручения премии Оскар
1 из 6

Леди Гага на церемонии вручения премии "Оскар", 2019

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
© AFP 2019 / Mark Ralston

Билли Портер на церемонии вручения премии "Оскар", 2019

Билли Портер на церемонии вручения премии Оскар
2 из 6

Билли Портер на церемонии вручения премии "Оскар", 2019

© AFP 2019 / Mark Ralston
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Дженнифер Хадсон на церемонии вручения премии "Оскар", 2019

Дженнифер Хадсон на церемонии вручения премии Оскар
3 из 6

Дженнифер Хадсон на церемонии вручения премии "Оскар", 2019

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Модель Кендалл Дженнер на Vanity Fair Oscar Party 2018 года

Модель Кендалл Дженнер на Vanity Fair Oscar Party. 4 марта 2018 года
4 из 6

Модель Кендалл Дженнер на Vanity Fair Oscar Party 2018 года

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AP Photo / Invision/Evan Agostini

Американская певица Сиара перед церемонией вручения премии "Оскар", 2018

Американская певица Сиара перед церемонией вручения премии Оскар-2018
5 из 6

Американская певица Сиара перед церемонией вручения премии "Оскар", 2018

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
© AFP 2019 / Robyn Beck

Американская певица Энни Эрин Кларк перед церемонией вручения премии "Оскар", 2018

Американская певица Энни Эрин Кларк перед церемонией вручения премии Оскар-2018
6 из 6

Американская певица Энни Эрин Кларк перед церемонией вручения премии "Оскар", 2018

© AFP 2019 / Robyn Beck
1 из 6

Леди Гага на церемонии вручения премии "Оскар", 2019

© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
2 из 6

Билли Портер на церемонии вручения премии "Оскар", 2019

© AFP 2019 / Mark Ralston
3 из 6

Дженнифер Хадсон на церемонии вручения премии "Оскар", 2019

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
4 из 6

Модель Кендалл Дженнер на Vanity Fair Oscar Party 2018 года

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
5 из 6

Американская певица Сиара перед церемонией вручения премии "Оскар", 2018

© AP Photo / Invision/Evan Agostini
6 из 6

Американская певица Энни Эрин Кларк перед церемонией вручения премии "Оскар", 2018

© AFP 2019 / Robyn Beck
Идея универсального черного платья не размыла разницу между вещами как таковыми, она размыла разницу между людьми разного социального положения. Черный, все поглощающий и ничего не отражающий, в каком-то роде лишен определенных характеристик и наиболее демократичен. "Вы можете носить черное в любой час, в любом возрасте, в любой ситуации", — говорил Кристиан Диор.
За прошедшее столетие маленькому черному платью было спето столько дифирамбов, что многим идея держать такую вещь в гардеробе кажется банальной, изжившей себя. И все же по-прежнему есть правда в словах Неймана Маркуса: "Женщины, носящие черное, живут очень яркой жизнью".
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