Рианна заявила, что хочет сыграть суперзлодейку в фильме о Бэтмене

"Знаете, они мне еще не звонили. Но если бы они это сделали, я бы с радостью попробовала, потому что Ядовитый плющ – одна из моих навязчивых идей в жизни. У меня даже однажды был такой костюм на Хэллоуин", – прокомментировала Рианна.