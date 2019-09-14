В США полицейские спасли енота, застрявшего головой в банке

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Полиция штата Висконсин помогла еноту с банкой на голове слезть с дерева, сообщает UPI.
Енот забрался в мусорный контейнер и случайно застрял головой в банке из-под джема. Животное не смогло освободиться самостоятельно и от испуга забралось на шестиметровое дерево. Там его и заметили полицейские.
Офицер вызвал сотрудника службы защиты животных, который снял енота с дерева, помог ему избавиться от банки, после чего отпустил на волю.
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