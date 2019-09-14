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РИА Новости
Туризм

В США полицейские спасли енота, застрявшего головой в банке

23:08 14.09.2019
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CC0 / Pixabay/klimkin / Енот
Енот
CC0 / Pixabay/klimkin /
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Полиция штата Висконсин помогла еноту с банкой на голове слезть с дерева, сообщает UPI.
Енот забрался в мусорный контейнер и случайно застрял головой в банке из-под джема. Животное не смогло освободиться самостоятельно и от испуга забралось на шестиметровое дерево. Там его и заметили полицейские.
Офицер вызвал сотрудника службы защиты животных, который снял енота с дерева, помог ему избавиться от банки, после чего отпустил на волю.
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