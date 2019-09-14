Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T08:03Z
https://ria.ru/20190914/1558661940.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155866/22/1558662205_0:0:2724:1532_1036x0_80_0_0_6e4a3d00200bff39f10a4561081069cc.jpg
РИА Новости

Украина: ликвидация партии мира

08:00 14.09.2019 (обновлено: 08:03 14.09.2019)
17461
© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
Все материалы
Невероятные возможности, которые открыла перед президентом Украины Владимиром Зеленским и его политической партией триумфальная победа на выборах, сильно воодушевили украинцев. После того как присягу приняли новые депутаты Верховной рады, на пути к достижению великих целей, декларированных победителями, не осталось вообще никаких преград. Совершенно послушный воле президента парламент, через который со свистом проходят любые законы, знающая свое скромное место оппозиция и даже притихшие активисты, которыми умело манипулирует их патрон Аваков, — все в совокупности создает ситуацию совершенно невероятных перспектив обустройства страны. И прежде всего — окончания войны.
Сам президент, артистично играя обертонами, обещал поставить на кон свой высокий рейтинг во имя достижения мира. Он также давал некоторые авансы населению в плане пересмотра тарифов и даже намекал на возможную ревизию ненавистного юго-восточному электорату закона о языке. Все это порождало у ширнармасс большие и светлые ожидания, пока не начались странности.
Внезапно выяснилось, что Владимир Александрович настроен перекроить конституцию и переподчинить себе силовиков при полном непротивлении парламента. На вопрос о том, почему все это делается с очевидными нарушениями регламента и презрением к процедурам, сам президент, глава его офиса Богдан и спикер Рады Разумков искрометно шутят.

На самом деле все серьезно. Зеленский намерен отобрать Национальную гвардию у Авакова, чтобы руководить ею лично. Также он желает единолично назначать глав Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. Соответствующие поправки будут внесены в конституцию, в этом нет сомнений.

Но и такой концентрации власти в руках политического дебютанта оказывается недостаточно. Будучи человеком глубоко искушенным в вопросах пиара и пропаганды, Владимир Александрович намерен также радикально зачистить информационное поле. Президент объявил, что информационная безопасность страны — дело первостепенной важности, поэтому необходимо сразу же разобраться с телеканалами и другими медиа известного политика и народного депутата Медведчука. Зеленский известил общество, что того ожидает "громкая история, которая плохо закончится", потому что "у нас есть ответы — объемы кэша, откуда и из какой страны они все это получают". Не предъявив никаких доказательств, Зеленский, по сути, уже вынес приговор, а практические меры не заставили себя ждать. Так, на минувшей неделе Нацсовет по телевидению и радиовещанию единогласно проголосовал за лишение лицензии на вещание оппозиционного телеканала NewsOne, собственником которого является как раз депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь". Перечень претензий, предъявленных этому многострадальному медиа, объемист, но до крайности нелеп. Его обвиняют в разжигании вражды, потакании сепаратистам, назывании "российской агрессии" гражданской войной и прочих ужасах.
Роман Бессмертный на брифинге, посвященном результатам заседания трехсторонней контактной группы. 18 июля 2019
20 августа, 08:00РИА Новости
Падение украинских ястребов
Несколько обстоятельств этого скандала привлекают внимание.
1. Члены Нацсовета — почти поголовно порошенковская рать, люди с отчетливо русофобской позицией. И менять состав совета президент, видимо, не собирается. Более того: Зеленский объявил, что NewsOne будет лишен лицензии по суду. То есть бестрепетно влез в деятельность судебной ветви власти, открыто диктуя решения.
2. На заседании Нацсовета присутствовали самые одиозные из радикалов — например, лидер С14 Евгений Карась и отпущенный на свободу убийца и открытый наци Сергей Стерненко. В здание просто так не пройдешь. Следовательно, "активисты" получили официальные пропуска и были крайне необходимы для профилактики колебаний у членов Нацсовета.
3. Зачистка медиа очевидным образом касается лишь тех СМИ, которые пытаются в меру возможностей выступать от имени партии мира. Партия войны в этом плане может совершенно не беспокоиться — к ее медиа нет никаких претензий.
4. Есть и чисто коммерческий аспект всей этой возни. NewsOne на сегодня занимает второе место в рейтинге украинских телеканалов, чем создает конкуренцию каналам Коломойского, Порошенко и холдингу Виктора Пинчука, поддерживающего Зеленского. Эти СМИ уже почти полностью лояльны новому президенту и не представляют для него никакой опасности. Оставшийся за бортом крупнейший украинский олигарх Ахметов (чьи ставленники в парламент вообще не попали, а патрон Порошенко остался не у дел), поговаривают, также ведет переговоры с победителями.
Среди журналистского сообщества по поводу грядущего закрытия канала отмечается ликование и восторг — едва ли не все подряд выражают полное одобрение готовящейся расправе и выражают надежду на то, что новая власть на этом не остановится, а зачистит все поле до зеркального патриотического блеска, как они его понимают.
Здание ЦИК Украины в Киеве во время президентских выборов президента Украины
13 сентября, 14:37Сказано в эфире
Экс-депутат Рады: прекращение полномочий ЦИК можно назвать "переворотом"Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины. В эфире радио Sputnik экс-депутат Рады, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб прокомментировал решение украинского парламента.
На том же заседании, где рассматривалось дело NewsOne, Нацсовет назначил и проверку телеканала ЗИК. Шестнадцатого сентября суд должен принять решение по цифровой лицензии телеканала 112, судьба которого, похоже, тоже предрешена.
Итого. Пользуясь своим личным президентским рейтингом и большинством в парламенте, Зеленский мог бы закончить войну, отменить отвратительный репрессивный закон о языке, озаботиться положением переселенцев, потребовать немедленной выплаты пенсий и пособий гражданам ЛДНР, положить конец бесчинствам нацистствующих активистов.
Но он занялся концентрацией личной власти, пропихиванием лоббистских законов, удовлетворением требований американских кураторов в политике и экономике, а также удушением свободы слова.
…Скоро в кинотеатрах мира появится фильм, в котором комик превращается в Джокера.
301266225032
Обсудить 19
NewsOneДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВиктор ПинчукУкраинаАвторыВ мире
Популярные комментарии
А ведь Зеленский не вечен. После него к власти придёт очередной украинский президент. Кем он будет? Какими агрессивными чертами характера станет обладать? Как распорядится теми неограниченными полномочиями, которые сейчас так бездумно обеспечивает себе Зеленский? И вообще: думает ли сегодняшний Зе, что следующая власть отыграется на нём по полной программе, с судом, наказанием и конфискацией? Наверное, таких глубоких размышлений у Зеленского нет. Он пока в эйфории. Но всё преходяще, и на место эйфории сначала придут опасения, а затем стойкая депрессия. Всё это обязательно будет по мере утекания власти из рук Владимира Александровича.
14 сентября, 08:33
mm3minaeva
3220002
ЗЕ и его спонсоры забывают кто за него голосовал и почему. Боятся потерять власть и стремятся подчинить себе население силой, сосредоточив максимум контроля в одних руках... такая история всегда довольно быстро заканчивается.
14 сентября, 08:43
sam rud
3001102
Рекомендуем
Мастер осматривает солнечные батареи на Кош-Агачской солнечной электростанции в Республике Алтай
Россия готовится продавать свое солнце
РИА
Новости
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
В России ответили на слова Кучмы о "сговоре" против Украины
В храме Христа Спасителя в Москве
"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Лента
новостей
Британские военнослужащие на авиабазе в Кандагаре
"Большая игра-2". Зачем британским генералам новое противостояние с Россией
Саманта Пауэр на крыльце Белого дома в Вашингтоне
Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД возмущен решением ЕСПЧ по делу экс-сотрудника КГБ Дрелингаса в Литве
Добыча нефти
Враги Трампа хотят помочь России заработать триллионы рублей
Бойцы ополчения Донбасса
МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе
Участники марша националистов во Львове
Как дружить с "агрессором". Киев хитрит в отношениях с Москвой
Панельная сессия От информационных технологий к цифровым: эпоха новых возможностей для торговли и коммерческой деятельности в рамках ПМЭФ 2015
Искусство уйти вовремя: почему создатель Alibaba Джек Ма стал пенсионером
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Кучма обвинил трех участников "нормандской четверки" в сговоре
Трубопровод
"Газпром" снизил поставки через OPAL
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния