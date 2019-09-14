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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, насколько экономны россияне в путешествиях

14:10 14.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТакси у здания Международного аэропорта "Симферополь" имени И. К. Айвазовского
Такси у здания Международного аэропорта Симферополь имени И. К. Айвазовского
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Большинство российских путешественников предпочитают добираться до отеля с комфортом: чаще всего они пользуются услугами такси, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты сервиса опросили более 1500 пользователей в соцсетях, выяснив, каким способом они добираются в отель из аэропорта или с вокзала.
Оказалось, что женщины одинаково часто пользуются общественным транспортом (33%), такси (35%) и трансфером, предоставленным туроператором (33%). Для мужчин комфорт более важен: 44% сказали, что для поездки в отель скорее выберут такси, на общественном транспорте готовы ехать лишь 32%, а трансфером принимающей стороны пользуются только 22% опрошенных.
Примечательно, что если в целом трансфером от туроператора готовы воспользоваться 29% российских путешественников, то самостоятельно заказывать его в гостинице согласны только восемь процентов опрошенных.
Девять процентов респондентов признались, что не беспокоятся о том, как будут добираться до отеля, потому что их чаще всего встречают друзья или родственники.
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В турпоездке мужчины в два раза чаще женщин арендуют автомобиль, чтобы оправиться в гостиницу. Также они более охотно заводят новые знакомства, чтобы в дальнейшем разделить с попутчиком счет за такси.
Рисковать российские путешественники не привыкли: лишь один процент признается, что иногда ловит попутную машину в надежде добраться до отеля.
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