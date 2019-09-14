Эксперты рассказали, насколько экономны россияне в путешествиях

Такси у здания Международного аэропорта "Симферополь" имени И. К. Айвазовского

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Большинство российских путешественников предпочитают добираться до отеля с комфортом: чаще всего они пользуются услугами такси, сообщает Ostrovok.ru.

Специалисты сервиса опросили более 1500 пользователей в соцсетях, выяснив, каким способом они добираются в отель из аэропорта или с вокзала.

Оказалось, что женщины одинаково часто пользуются общественным транспортом (33%), такси (35%) и трансфером, предоставленным туроператором (33%). Для мужчин комфорт более важен: 44% сказали, что для поездки в отель скорее выберут такси, на общественном транспорте готовы ехать лишь 32%, а трансфером принимающей стороны пользуются только 22% опрошенных.

Примечательно, что если в целом трансфером от туроператора готовы воспользоваться 29% российских путешественников, то самостоятельно заказывать его в гостинице согласны только восемь процентов опрошенных.

Девять процентов респондентов признались, что не беспокоятся о том, как будут добираться до отеля, потому что их чаще всего встречают друзья или родственники.

В турпоездке мужчины в два раза чаще женщин арендуют автомобиль, чтобы оправиться в гостиницу. Также они более охотно заводят новые знакомства, чтобы в дальнейшем разделить с попутчиком счет за такси.