В горсовете Днепра прошли обыски

КИЕВ, 13 сен - РИА Новости. Правоохранители пришли с обысками в горсовет Днепра, ряд чиновников, в том числе заммэра, подозреваются в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах, сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр. Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.

"В рамках уголовного дела по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) правоохранительными органами проведен ряд обысков в помещениях Днепровского городского совета и общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло капитальный ремонт Нового моста в г. Днепр. Установлен круг подозреваемых в совершении указанного преступления, а именно: заместитель городского головы, два начальника управлений городского совета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика", - сообщила пресс-служба.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что в период с 2018 по 2019 год победителем тендеров на проведение капитального ремонта Нового моста в городе Днепре на сумму более 376 миллионов гривен (свыше 15 миллионов долларов) было признано ООО "Предприятие МАСТ-БУД". Однако во время выполнения ремонтных работ предприятие допустило ряд нарушений.

"Так, по результатам комплексной строительно-технической, товароведческой и судебно-экономической экспертизы, образцы бетона, отобранные на мосту, не соответствуют классу бетона, указанному в проектной документации, установленные металлоконструкции также не соответствуют проекту, кроме того, завышена стоимость строительных материалов", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, сообщила пресс-служба, вступив в преступный сговор, чиновники Днепровского городского совета и общества с ограниченной ответственностью нанесли государству ущерб в размере 29,5 миллиона гривен (около 1,2 миллиона долларов). Теперь чиновники подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до 12 лет с с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет с конфискацией имущества.