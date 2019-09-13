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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле

23:50 13.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкГорода Мира. Каракас
Города Мира. Каракас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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МОНТЕВИДЕО, 13 сен - РИА Новости. Риски начала военного конфликта в Венесуэле вполне реальные, поскольку некоторые латиноамериканские страны безответственно раскручивают тему вмешательства, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Уругвая Хосе Байярди.
"Есть вероятность начала военного конфликта в Венесуэле. Напряжение вокруг конфликта постоянное. При этом некоторые латиноамериканские страны продолжают раскручивать тему военного решения ситуации... которое станет катастрофой для региона и проявлением безответственности этих правительств", - сказал министр.
По мнению Байярди, критическую ситуацию в Венесуэле определяет "институциональный конфликт", а оппозиция этой страны стала источником призывов к военным действиям.
Ответственность в поиске политического выхода из ситуации, по мнению министра, лежит на всех институтах власти - как на правительстве, так и на оппозиции.
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Законные власти Венесуэлы настроены на мирное разрешение конфликта. Оппозиция и власти провели несколько раундов переговоров на Барбадосе при посредничестве Норвегии. Ранее президент Николас Мадуро принял решение, что представители правительства не поедут в Барбадос на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа. В конце августа президент Венесуэлы заявил, что власти страны возобновили контакты с Норвегией для проведения диалога с оппозицией, и скоро можно ожидать хороших новостей.
"Ситуацию усугубляет роль, которую играют США в преследованиях Венесуэлы, выросшая в последнее время из-за усиления одностороннего экономического давления и блокировки средств, счетов и транзакций", - добавил Байярди.
Пятого августа президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке всех активов Венесуэлы в США и запрете на использование финансовой системы страны для любых компаний, ведущих дела с Венесуэлой.
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По словам министра планирования Венесуэлы Рикардо Мендеса, 29 августа банки заблокировали более 5,5 миллиарда долларов, принадлежащих Венесуэле.
В Венесуэле продолжается затяжной экономический и политический кризис. 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроУругвайВенесуэлаСШАВ мире
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