В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле

МОНТЕВИДЕО, 13 сен - РИА Новости. Риски начала военного конфликта в Венесуэле вполне реальные, поскольку некоторые латиноамериканские страны безответственно раскручивают тему вмешательства, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Уругвая Хосе Байярди.

"Есть вероятность начала военного конфликта в Венесуэле. Напряжение вокруг конфликта постоянное. При этом некоторые латиноамериканские страны продолжают раскручивать тему военного решения ситуации... которое станет катастрофой для региона и проявлением безответственности этих правительств", - сказал министр.

По мнению Байярди, критическую ситуацию в Венесуэле определяет "институциональный конфликт", а оппозиция этой страны стала источником призывов к военным действиям.

Ответственность в поиске политического выхода из ситуации, по мнению министра, лежит на всех институтах власти - как на правительстве, так и на оппозиции.

Законные власти Венесуэлы настроены на мирное разрешение конфликта. Оппозиция и власти провели несколько раундов переговоров на Барбадосе при посредничестве Норвегии. Ранее президент Николас Мадуро принял решение, что представители правительства не поедут в Барбадос на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа. В конце августа президент Венесуэлы заявил, что власти страны возобновили контакты с Норвегией для проведения диалога с оппозицией, и скоро можно ожидать хороших новостей.

"Ситуацию усугубляет роль, которую играют США в преследованиях Венесуэлы, выросшая в последнее время из-за усиления одностороннего экономического давления и блокировки средств, счетов и транзакций", - добавил Байярди.

Пятого августа президент США Дональд Трамп подписал указ о заморозке всех активов Венесуэлы в США и запрете на использование финансовой системы страны для любых компаний, ведущих дела с Венесуэлой.

По словам министра планирования Венесуэлы Рикардо Мендеса, 29 августа банки заблокировали более 5,5 миллиарда долларов, принадлежащих Венесуэле.