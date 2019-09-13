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РИА Новости

Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств

23:48 13.09.2019
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкЖан-Мари Ле Пен
Жан-Мари Ле Пен
© РИА Новости / Александр Поляков
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Жан-Мари Ле Пен. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Основателю правой французской партии "Национальный фронт", ныне известной как "Национальное объединение", Жан-Мари Ле Пену предъявили обвинения в присвоении государственных средств и пособничестве в деле о предполагаемом фиктивном найме в Европарламенте, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов.
Сообщается, что следственные судьи в течение четырех часов вели допрос Ле Пена и задавали ему вопросы относительно трех его бывших помощников.
В прошлом году суд ЕС обязал Жан-Мари Ле Пена вернуть 320 тысяч евро, которые были незаконно получены в структурах Европарламента в качестве компенсации за наем парламентских помощников.
Почётный председатель французской крайне-правой партии Национальный фронт Жан-Мари Ле Пен
12 марта, 15:01РИА Новости
Европарламент снял иммунитет с основателя "Национального фронта" Ле Пена
Осенью 2018 года следователи в Париже, ведущие дело о предполагаемом фиктивном найме в ЕП в качестве парламентских помощников активистов партии, обратились с просьбой о снятии иммунитета с испытывающего проблемы со здоровьем 90-летнего Жан-Мари Ле Пена. Тогда политик отказался участвовать в допросе, сославшись на депутатскую неприкосновенность. В 2017 году Европарламент уже лишал депутатской неприкосновенности Ле Пена из-за обвинений в "подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве".
В марте этого года Европарламент на сессии в Страсбурге одобрил решение о снятии депутатской неприкосновенности с Жан-Мари Ле Пена, которого власти Франции преследуют по делу о фиктивном найме сотрудников в ЕП.
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Жан-Мари Ле ПенЕвросоюзФранцияПарижВ мире
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