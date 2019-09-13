Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Основателю правой французской партии "Национальный фронт", ныне известной как "Национальное объединение", Жан-Мари Ле Пену предъявили обвинения в присвоении государственных средств и пособничестве в деле о предполагаемом фиктивном найме в Европарламенте, сообщает агентство Основателю правой французской партии "Национальный фронт", ныне известной как "Национальное объединение", Жан-Мари Ле Пену предъявили обвинения в присвоении государственных средств и пособничестве в деле о предполагаемом фиктивном найме в Европарламенте, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвокатов.

Сообщается, что следственные судьи в течение четырех часов вели допрос Ле Пена и задавали ему вопросы относительно трех его бывших помощников.

В прошлом году суд ЕС обязал Жан-Мари Ле Пена вернуть 320 тысяч евро, которые были незаконно получены в структурах Европарламента в качестве компенсации за наем парламентских помощников.

Осенью 2018 года следователи в Париже, ведущие дело о предполагаемом фиктивном найме в ЕП в качестве парламентских помощников активистов партии, обратились с просьбой о снятии иммунитета с испытывающего проблемы со здоровьем 90-летнего Жан-Мари Ле Пена. Тогда политик отказался участвовать в допросе, сославшись на депутатскую неприкосновенность. В 2017 году Европарламент уже лишал депутатской неприкосновенности Ле Пена из-за обвинений в "подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию на расовой почве".