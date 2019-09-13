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РИА Новости

Систему экомониторинга Байкала разработают к лету следующего года

19:47 13.09.2019 (обновлено: 23:47 13.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСкала Шаманка и мыс Бурхан на острове Ольхон
Скала Шаманка и мыс Бурхан на острове Ольхон
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство РФ завершит разработку системы мониторинга экологического состояния Байкала, а также опишет меры предупреждения нарушений экосистемы озера к 1 июня 2020 года, говорится в поручениях президента РФ, размещенных на сайте Кремля.
"Завершить формирование механизмов осуществления государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал, обеспечивающего прогнозирование изменений состояния окружающей среды", - говорится в поручении.
Также правительство должно утвердить порядок предупреждения и реагирования на риски нарушения экологической системы озера Байкал.
В документе уточняется срок исполнения поручения - 1 июня 2020 года.
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