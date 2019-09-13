Систему экомониторинга Байкала разработают к лету следующего года

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Правительство РФ завершит разработку системы мониторинга экологического состояния Байкала, а также опишет меры предупреждения нарушений экосистемы озера к 1 июня 2020 года, говорится в поручениях президента РФ, размещенных на сайте Кремля.
"Завершить формирование механизмов осуществления государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал, обеспечивающего прогнозирование изменений состояния окружающей среды", - говорится в поручении.
Также правительство должно утвердить порядок предупреждения и реагирования на риски нарушения экологической системы озера Байкал.
В документе уточняется срок исполнения поручения - 1 июня 2020 года.