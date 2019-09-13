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РИА Новости

Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше

23:44 13.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭмблема ОНФ
Эмблема ОНФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Эмблема ОНФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новый глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов сообщил журналистам, что рассчитывает пробыть на своём посту максимально долго.
Предыдущий руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев ушел с поста в июле 2019 года. Президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Севастополя вместо Дмитрия Овсянникова.
"Конечно, я очень рассчитываю, что у меня будет максимально длительный период работы здесь (в ОНФ - ред.). Точно совершенно было бы нечестно к Народному фронту рассматривать это (назначение на должность главы исполкома - ред.) как некую временную ступень", - сказал Кузнецов журналистам после заседания центрального штаба ОНФ, где было объявлено о его назначении на новую должность.
Он добавил, что не планирует в ближайшее время проводить реорганизаций в структуре Народного фронта. Кузнецов подчеркнул, что видит своей задачей "помогать и усиливать работу" движения.
Кузнецов напомнил, что ключевые задачи Народного фронта - это контроль за исполнением президентских указов, президентских поручений и реализация национальных проектов. Он отметил, что эта работа на данный момент "ведётся на очень высоком уровне" и "должна продолжаться".
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"Очень много замечательных, по-настоящему живых народных проектов рождается внутри ОНФ, есть люди неравнодушные, которые помогают другим, помогают тем, кому тяжело. Поэтому, конечно, я, прежде всего, вижу свою задачу в том, чтобы ресурсы исполкома, ресурсы аппарата Народного фронта помогали таким проектам состояться, и чтобы те люди, которые искренне приходят на помощь другим, чтобы у них была возможность при помощи Народного фронта реализовывать свои проекты", - заключил Кузнецов.
Он также поблагодарил прежнего руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева за проделанную работу.
В свою очередь, сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль рассказал, что назначение Развожаева на должность врио главы Севастополя стало для коллектива ОНФ неожиданным. При этом, по его мнению, президент сделал "очень правильный выбор", назначив Развожаева в Севастополь. Рошаль подчеркнул, что новый глава исполкома может "очень много сделать" и "в чем-то даже переформатировать работу Общероссийского народного фронта", сделать ее "еще более народной и важной".
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Общероссийский народный фронтРоссияПолитика
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