Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Новый глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов сообщил журналистам, что рассчитывает пробыть на своём посту максимально долго.

Предыдущий руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев ушел с поста в июле 2019 года. Президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности главы Севастополя вместо Дмитрия Овсянникова.

"Конечно, я очень рассчитываю, что у меня будет максимально длительный период работы здесь (в ОНФ - ред.). Точно совершенно было бы нечестно к Народному фронту рассматривать это (назначение на должность главы исполкома - ред.) как некую временную ступень", - сказал Кузнецов журналистам после заседания центрального штаба ОНФ, где было объявлено о его назначении на новую должность.

Он добавил, что не планирует в ближайшее время проводить реорганизаций в структуре Народного фронта. Кузнецов подчеркнул, что видит своей задачей "помогать и усиливать работу" движения.

Кузнецов напомнил, что ключевые задачи Народного фронта - это контроль за исполнением президентских указов, президентских поручений и реализация национальных проектов. Он отметил, что эта работа на данный момент "ведётся на очень высоком уровне" и "должна продолжаться".

"Очень много замечательных, по-настоящему живых народных проектов рождается внутри ОНФ, есть люди неравнодушные, которые помогают другим, помогают тем, кому тяжело. Поэтому, конечно, я, прежде всего, вижу свою задачу в том, чтобы ресурсы исполкома, ресурсы аппарата Народного фронта помогали таким проектам состояться, и чтобы те люди, которые искренне приходят на помощь другим, чтобы у них была возможность при помощи Народного фронта реализовывать свои проекты", - заключил Кузнецов.

Он также поблагодарил прежнего руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева за проделанную работу.