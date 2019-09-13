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РИА Новости

В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"

23:41 13.09.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники правоохранительных органов Греции
Сотрудники правоохранительных органов Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники правоохранительных органов Греции . Архивное фото
АФИНЫ, 13 сен - РИА Новости. Суд в Греции приговорил евродепутата от ультраправой партии "Золотая заря" Янниса Лагоса и бывшего депутата парламента Греции от этой партии Никола Миноса к заключению на восемь месяцев с отсрочкой приговора, то есть к условному наказанию, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Суд признал их виновным в подстрекательстве к нападению с причинением тяжкого вреда здоровью в июле 2013 года на социальный приют "Синергия" в районе Аттики Илиуполи.
Ещё четверо подсудимых получили по 11 месяцев тюрьмы за нападение и причинение вреда здоровью, а также за применение оружия, ещё один подсудимый осуждён на пять месяцев, сообщает агентство.
Нападение произошло 10 июля 2013 года. Около 100 человек на 50 мотоциклах приехали к "свободному общественному пространству" "Синергия", вторглись туда, побили стекла и поломали оборудование, а также избили трёх человек.
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
30 августа, 07:38РИА Новости
В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
Это одно из уголовных дел, расследуемых в отношении партии. До сих пор идёт судебный процесс по делу о признании ультраправой партии "Золотая заря" ("Хриси авги") преступной организацией.
Расследование деятельности партии началось после убийства в сентябре 2013 года музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса, которое вызвало огромный общественный резонанс. Выяснилось, в частности, что ультраправые располагают штурмовыми отрядами, которые используют для подавления оппонентов. Боевики проходили военную подготовку, а для пополнения казны ультраправые обкладывали данью предпринимателей и мигрантов, с которыми они борются.
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