В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"

АФИНЫ, 13 сен - РИА Новости. Суд в Греции приговорил евродепутата от ультраправой партии "Золотая заря" Янниса Лагоса и бывшего депутата парламента Греции от этой партии Никола Миноса к заключению на восемь месяцев с отсрочкой приговора, то есть к условному наказанию, сообщает Афинское агентство новостей Суд в Греции приговорил евродепутата от ультраправой партии "Золотая заря" Янниса Лагоса и бывшего депутата парламента Греции от этой партии Никола Миноса к заключению на восемь месяцев с отсрочкой приговора, то есть к условному наказанию, сообщает Афинское агентство новостей АМНА

Суд признал их виновным в подстрекательстве к нападению с причинением тяжкого вреда здоровью в июле 2013 года на социальный приют "Синергия" в районе Аттики Илиуполи.

Ещё четверо подсудимых получили по 11 месяцев тюрьмы за нападение и причинение вреда здоровью, а также за применение оружия, ещё один подсудимый осуждён на пять месяцев, сообщает агентство.

Нападение произошло 10 июля 2013 года. Около 100 человек на 50 мотоциклах приехали к "свободному общественному пространству" "Синергия", вторглись туда, побили стекла и поломали оборудование, а также избили трёх человек.

Это одно из уголовных дел, расследуемых в отношении партии. До сих пор идёт судебный процесс по делу о признании ультраправой партии "Золотая заря" ("Хриси авги") преступной организацией.