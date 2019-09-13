Минфин подготовил проект о легализации онлайн-продаж алкоголя

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минфин России рассчитывает внести законопроект об онлайн-продажах алкоголя в правительство на следующей неделе, сообщил журналистам заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики ведомства Александр Коробутов в кулуарах Московского финансового форума.

"В ближайшее время будет внесен (законопроект об онлайн-продажах алкоголя - ред.), потому что Минюст продлил правовую экспертизу. Мы думаем, на следующей неделе уже будет внесен", - сказал он.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем нелегального онлайн-рынка алкогольной продукции может составлять от 2,1 до 10 миллиардов рублей в год. Из них 70% - это продажи крепкого алкоголя и 30% - продажи вина и пива.

С 2022 года планировался запуск интернет-торговли для всего алкоголя и всеми участниками рынка, но с введением новых видов лицензий и специального реестра. При этом в Минфине сообщали, что не все ведомства согласовали законопроект. В Минэкономразвития законопроект концептуально поддерживали, отмечая, что он предусматривает многоступенчатую систему контроля. Против последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.