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РИА Новости

Минфин подготовил проект о легализации онлайн-продаж алкоголя

21:43 13.09.2019 (обновлено: 23:44 13.09.2019)
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© Fotolia / Maksim ShebekoБокалы с вином
Бокалы с вином
© Fotolia / Maksim Shebeko
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Минфин России рассчитывает внести законопроект об онлайн-продажах алкоголя в правительство на следующей неделе, сообщил журналистам заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики ведомства Александр Коробутов в кулуарах Московского финансового форума.
"В ближайшее время будет внесен (законопроект об онлайн-продажах алкоголя - ред.), потому что Минюст продлил правовую экспертизу. Мы думаем, на следующей неделе уже будет внесен", - сказал он.
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем нелегального онлайн-рынка алкогольной продукции может составлять от 2,1 до 10 миллиардов рублей в год. Из них 70% - это продажи крепкого алкоголя и 30% - продажи вина и пива.
С 2022 года планировался запуск интернет-торговли для всего алкоголя и всеми участниками рынка, но с введением новых видов лицензий и специального реестра. При этом в Минфине сообщали, что не все ведомства согласовали законопроект. В Минэкономразвития законопроект концептуально поддерживали, отмечая, что он предусматривает многоступенчатую систему контроля. Против последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.
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РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.
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