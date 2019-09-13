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РИА Новости

Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество

23:13 13.09.2019 (обновлено: 23:17 13.09.2019)
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© AP Photo / Elise AmendolaФелисити Хаффман направляется в федеральный суд со своим мужем Уильямом Х. Мэйси и братом Муром Хаффманом-младшим, для вынесения приговора по делу о взяточничестве в колледже, 13 сентября 2019, Бостон
Фелисити Хаффман направляется в федеральный суд со своим мужем Уильямом Х. Мэйси и братом Муром Хаффманом-младшим, для вынесения приговора по делу о взяточничестве в колледже, 13 сентября 2019, Бостон
© AP Photo / Elise Amendola
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Известная по сериалу "Отчаянные домохозяйки" актриса Фелисити Хаффман приговорена судом к 14 дням тюрьмы за то, что мошенническим путем устроила своего ребенка в университет, сообщил телеканал Fox News.
Хаффман также приговорили к 250 часам общественных работ, одному году нахождения под надзором и 30 тысячам долларов штрафа.
Прокуратура просила месяц тюрьмы и настаивала, что реальный тюремный срок необходим в данном деле.
Хаффман признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества и выплате взятки в размере 15 тысяч долларов за корректировку ответов в экзамене SAT ее старшей дочери для поступления в колледж. В сговоре также участвовал супруг актрисы Уильям Мэйси, однако ему не было предъявлено обвинений.
Судебная система США
14 марта, 09:56РИА Новости
В США обвиняемую в даче взятки актрису Лори Лафлин отпустили под залог
Ранее сообщалось, что власти США раскрыли крупную коррупционную схему, в рамках которой молодые люди за взятки поступали в престижные вузы США, в частности, в Йельский и Стэнфордский университеты. Отмечалось, что в коррупционной схеме участвовали порядка 50 человек, всем им предъявлены обвинения. В числе арестованных оказались актрисы Фелисити Хаффман и Лори Лафлин, получившие широкую известность благодаря ролям в сериалах "Отчаянные домохозяйки" и "Полный дом".
Хаффман - лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус", также выдвигалась на премии "Оскар" и BAFTA.
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Фелисити ХаффманСШАВ мире
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