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РИА Новости

Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка

22:56 13.09.2019 (обновлено: 22:57 13.09.2019)
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© Depositphotos / ia__64Мужчина бьет ребенка
Мужчина бьет ребенка
© Depositphotos / ia__64
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
По версии следствия, мужчина с супругой систематически подвергали ребенка "побоям и иным насильственным действиям, причинявшим физические и психические страдания". Кроме того, мальчика лишали свободы, отметили в СК.
По информации местного издания "Мое! Online", пара била ребенка, привязывала его к кровати и прижигала зажигалкой. Мальчика изъяли из семьи и поместили в Лискинский социальный приют для детей и подростков.
В отношении супругов возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Истязание". Мать ребенка также обвиняется в "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Оба подозреваемых признали вину.
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