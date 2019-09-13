Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
По версии следствия, мужчина с супругой систематически подвергали ребенка "побоям и иным насильственным действиям, причинявшим физические и психические страдания". Кроме того, мальчика лишали свободы, отметили в СК.
По информации местного издания "Мое! Online", пара била ребенка, привязывала его к кровати и прижигала зажигалкой. Мальчика изъяли из семьи и поместили в Лискинский социальный приют для детей и подростков.
В отношении супругов возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Истязание". Мать ребенка также обвиняется в "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Оба подозреваемых признали вину.