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РИА Новости

Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек

22:43 13.09.2019 (обновлено: 23:15 13.09.2019)
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© REUTERS / Jon NazcaНаводнение, вызванное проливными дождями, в Испании. 13 сентября 2019
Наводнение, вызванное проливными дождями, в Испании. 13 сентября 2019
© REUTERS / Jon Nazca
МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
Тело мужчины было обнаружено в муниципалитете Бенферри (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия). Погибший – 58-летний мужчина, житель муниципалитете Редован. Предполагается, что его могло унести течением.
Ранее сообщалось о четыре жертвах стихии. В пятницу тело мужчины было обнаружено в затопленном автомобиле на обочине трассы в провинции Гранада. Еще одного мужчину не смогли спасти, когда он оказался в автомобиле в залитом водой туннеле в Альмерии. Два человека погибли в четверг в муниципалитете Каудете (провинция Альбасете, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).
Число эвакуированных на настоящий момент составило 3,5 тысячи человек.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32РИА Новости
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
В район стихийного бедствия в Ориуэлу (провинция Аликанте) и Мурсию в пятницу были направлены 1150 военных и техника, включая вертолеты, сообщило министерство обороны страны. Кроме того, в пострадавших районах вторые сутки работает специальное военное подразделение по чрезвычайным ситуациям.
В Ориуэлу прибыл и.о. министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка. Он заявил, что ситуация остается сложной и что власти страны готовы принять "все необходимые меры" для ликвидации последствий стихийного бедствия.
В пятницу наиболее сложная ситуация сложилась в автономном сообществе Валенсия, провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия) и автономном сообществе Мурсия. Некоторые реки вышли из берегов, ряд населенных пунктов затоплены. Десятки автомобильных дорог в Валенсии перекрыты, нарушено железнодорожное сообщение – отменены все поезда между Валенсией, Аликанте и Альбасете. Без электричества остались пять тысяч человек в комарке Вега-Баха-дель-Сегура (Валенсия). Занятия отменены во многих школах.
Таиланд
10 сентября, 07:54РИА Новости
Сезонные наводнения в Таиланде унесли жизни 28 человек
Наблюдаются перебои в авиасообщении. В течение нескольких часов не работал аэропорт Альмерии, аэропорт Мурсии до сих пор закрыт. В течение часа не принимал и не отправлял рейсы аэропорт города Пальма-де-Майорка. Задерживаются и отменяются рейсы на Ибице, Аликанте, в Мадриде и Барселоне.
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