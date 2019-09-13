Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.

Тело мужчины было обнаружено в муниципалитете Бенферри (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия). Погибший – 58-летний мужчина, житель муниципалитете Редован. Предполагается, что его могло унести течением.

Ранее сообщалось о четыре жертвах стихии. В пятницу тело мужчины было обнаружено в затопленном автомобиле на обочине трассы в провинции Гранада. Еще одного мужчину не смогли спасти, когда он оказался в автомобиле в залитом водой туннеле в Альмерии. Два человека погибли в четверг в муниципалитете Каудете (провинция Альбасете, автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча).

Число эвакуированных на настоящий момент составило 3,5 тысячи человек.

В район стихийного бедствия в Ориуэлу (провинция Аликанте) и Мурсию в пятницу были направлены 1150 военных и техника, включая вертолеты, сообщило министерство обороны страны. Кроме того, в пострадавших районах вторые сутки работает специальное военное подразделение по чрезвычайным ситуациям.

В Ориуэлу прибыл и.о. министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка. Он заявил, что ситуация остается сложной и что власти страны готовы принять "все необходимые меры" для ликвидации последствий стихийного бедствия.

В пятницу наиболее сложная ситуация сложилась в автономном сообществе Валенсия, провинции Альмерия (автономное сообщество Андалусия) и автономном сообществе Мурсия. Некоторые реки вышли из берегов, ряд населенных пунктов затоплены. Десятки автомобильных дорог в Валенсии перекрыты, нарушено железнодорожное сообщение – отменены все поезда между Валенсией, Аликанте и Альбасете. Без электричества остались пять тысяч человек в комарке Вега-Баха-дель-Сегура (Валенсия). Занятия отменены во многих школах.