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РИА Новости

На форуме в Брюсселе обсудили проблему активности антипрививочников

22:36 13.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Проведение в Брюсселе международного форума по вакцинации связано с проблемой распространения в Европе целого ряда инфекционных заболеваний, которые ранее находились под контролем, участники рассмотрели основные причины этой тенденции и возможные пути решения проблемы, сообщил российским журналистам участвовавший в обсуждениях замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
"Организаторами прошедшего в Брюсселе Глобального саммита по вакцинации выступила ЕК совместно с ВОЗ. К сожалению, за последние два-три года в ЕС произошло увеличение количества случаев инфекционных заболеваний, распространение которых можно было бы предотвратить посредством вакцинации. Соответственно, необходимо выработать комплекс мер, чтобы остановить этот процесс. Этим вопросам и было посвящено мероприятие", - сказал замглавы Минздрава России.
"Необходимо отметить, что такая ситуация в Европе связана с резким увеличением так называемых возвращающихся инфекций, то есть старых, хорошо известных инфекций, которые ранее были под контролем в странах ЕС, Старого Света, благодаря вакцинам и профилактическим мероприятиям", - сказал Краевой.
По его словам, форум состоял из трех основных сессий. Первая была посвящена проблемам, возникающим в процессе вакцинации населения, включая борьбу с дезинформацией вокруг этой темы. Вторая сессия касалась перспектив разработки новых вакцинных препаратов и обсуждения трудностей, существующих на этом пути. Третья часть была посвящена выработке механизмов повышения доступности вакцин для населения.
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Краевой считает, что, хотя об этом напрямую на саммите и не говорилось, но можно отметить два события, приведших к резкому всплеску инфекционных заболеваний. "Первое – на фоне благополучия по инфекционной заболеваемости снизилась кампания по информированию населения о значении вакцинопрофилактики. Люди перестали думать об этом, перестали бояться инфекций. Появилось мнение, что "это не моя проблема, меня это не коснется", поэтому прививку, мол, делать необязательно", - отметил он.
"Второе – и в Европе, и в мире, и у нас в стране – активизация так называемого антивакцинального лобби, то есть это те силы, которые утверждают, что вакцинирование не только неполезно, но и опасно. Это ложные, не соответствующие действительности заявления", - сказал Краевой.
Существующие проблемы осложнил приток мигрантов и беженцев в европейские страны, зачастую попадающих туда незаконно. Вместе с беженцами в Европе появились возвращающиеся инфекции. "Эта причина не называлась, но было очень много обсуждений, как нужно налаживать работу в развивающихся, например африканских, странах", - сообщил он.
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По его словам, на форуме, в частности, говорилось о консолидации международных усилий по вакцинопрофилактике, расширению охвата населения вакцинацией, разработке новых вакцин, "созданию определенного фонда, который позволит сделать вакцины более доступными для развивающихся стран Африки". "Вакцины имеют высокую стоимость, поэтому создаются фонды, которые компенсируют разницу между себестоимостью и продажной стоимостью. Необходимо формировать такие фонды, чтобы вакцины были доступны для всех", - сказал Краевой.
На форуме также высказывалась идея создания электронных баз граждан, прошедших вакцинацию, чтобы отслеживать и анализировать имеющуюся картину, также говорилось о необходимости международного сотрудничества при разработке вакцин.
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