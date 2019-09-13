Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики

ДАМАСК, 13 сен – РИА Новости. Публичный прокат первого сирийского фильма о захвате города Пальмира террористами "Исламского государства"* перенесли на неопределенный срок после критики и замечаний, поступивших в ходе тестовых показов, говорится в заявлении Национальной организации кино Сирии.

Фильм "Окровавленные пальмы" режиссера Наджде Анзора, также занимающего пост вице-спикера сирийского парламента, повествует о первом захвате Пальмиры в 2015 году боевиками ИГ*. Немалую часть картины посвятили смотрителю музея Пальмиры Халеду аль-Асаду, которого боевики казнили, пытаясь разузнать информацию о якобы несметных сокровищах города. На пресс-показе в понедельник многие зрители-журналисты заявили съемочной группе, что у фильма "странный" финал: картина заканчивается гибелью большинства положительных персонажей. Также среди героев фильма нашлось место и предателям-коллаборационистам, которые ради личной выгоды пошли на сотрудничество с боевиками.

По мнению публики, режиссеру необходимо было показать освобождение города и прошедший там концерт оркестра Мариинского театра в честь этого события, а не завершать фильм такими печальными сценами. В ответ режиссер отметил, что полностью история с захватом и освобождением города показана в документальных фильмах, а замысел его картины был в том, чтобы увековечить память погибших жителей города и военных сирийской армии. По его словам, в случае, если бы фильм завершался сценой с освобождением и водружением сирийского флага, то в адрес съемочной группы поступали бы обвинения в пропаганде.

Согласно заявлению организации, опубликованному в Facebook, в ходе тестовых показов поступило много отзывов, как положительных, так и критических и отрицательных.

"Так как мы стремимся в верном ключе передать национальную идею всех слоев сирийского общества во всем разнообразии, особенно уроженцев всех провинций, отдавших самое дорогое за родину, мы посчитали правильным отложить публичный прокат фильма, пока нам не удастся слить воедино полученные нами точки зрения и выпустить фильм в виде, готовом для проката, чтобы он соответствовал ценности и священности этих жертв", - говорится в заявлении.

Отмечается, что свои замечания относительно фильма высказал и президент Сирии Башар Асад, посетивший показ фильма вместе со своей семьей в свой день рождения, 11 сентября.

Новая дата начала проката будет объявлена позже, уточняется в заявлении. Публичный прокат должен был изначально стартовать 15 сентября.

В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.

Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры. После первого нападения боевиков было установлено, что древняя Пальмира уцелела на 80%.

Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Баала и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей. В настоящее время ведутся восстановительные работы разрушенных исторических памятников.