СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в связи с ее "крайне тяжелым" состоянием. Об этом сообщает телеканал Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в связи с ее "крайне тяжелым" состоянием. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ

В настоящее время врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции, однако это может быть опасно, пока актриса находится в таком состоянии.

Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Поклонники артистки обратили внимание, что она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако ее концертный директор Стас Христов опроверг сообщения о болезни. Сама актриса отказалась говорить о своем здоровье с журналистами. При этом она признала, что участвовать в каких-либо мероприятиях не может.