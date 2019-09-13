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РИА Новости

СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

22:38 13.09.2019 (обновлено: 01:33 14.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в связи с ее "крайне тяжелым" состоянием. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
В настоящее время врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции, однако это может быть опасно, пока актриса находится в таком состоянии.
Ранее СМИ сообщили, что врачи диагностировали у Заворотнюк рак мозга. Поклонники артистки обратили внимание, что она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях. Однако ее концертный директор Стас Христов опроверг сообщения о болезни. Сама актриса отказалась говорить о своем здоровье с журналистами. При этом она признала, что участвовать в каких-либо мероприятиях не может.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в одну из столичных клиник в тяжелом состоянии. Христов, в свою очередь, заявил, что актриса сама расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов. Он не уточнил, когда это произойдет.
Анастасия Заворотнюк
Вчера, 18:32Культура
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Анастасия ЗаворотнюкМосква
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