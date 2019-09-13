Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T22:29Z
https://ria.ru/20190913/1558680445.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151955/45/1519554525_0:108:2001:1233_1036x0_80_0_0_77c94e427c609eb7bac5276256b48d52.jpg
РИА Новости

США и Бразилия вложат сто миллионов долларов в сохранение амазонских лесов

22:29 13.09.2019
366
© Depositphotos / perszing1982Амазонские тропические леса
Амазонские тропические леса
© Depositphotos / perszing1982
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США и Бразилия вложат 100 миллионов долларов в сохранение амазонских лесов, основные средства пойдут из частных капиталов, сообщила в пятницу официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
"Госсекретарь Майк Помпео встретился сегодня с министром иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо, чтобы начать диалог о стратегическом партнерстве США-Бразилия в Вашингтоне. Госсекретарь Помпео и министр Араужо подтвердили создание инвестиционного фонда под руководством частного сектора объемом в 100 миллионов долларов на 11 лет. Целью фонда будет сохранение биологического разнообразия Амазонии", - говорится в сообщении.
Амазонка
7 сентября, 01:57РИА Новости
Главы стран Амазонии подписали "Летисийский пакт" для защиты лесов
Сильные пожары в лесах Амазонии продолжаются уже больше месяца и вызвали громкую реакцию международного сообщества. На прошлой неделе руководители Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии, Боливии и Суринама провели саммит о судьбе региона и подписали так называемый "Летисийский пакт" - итоговый документ, определяющий будущее взаимодействие государств в защите амазонских лесов.
801000
Обсудить 0
Майк ПомпеоГосударственный департамент СШАБразилияСШАВ мире
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Электропоезд
"Дочка" РЖД объяснила, зачем нужны поезда из Москвы в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
22:36На форуме в Брюсселе обсудили проблему активности антипрививочников
Лента новостейМолния