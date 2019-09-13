США и Бразилия вложат сто миллионов долларов в сохранение амазонских лесов

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США и Бразилия вложат 100 миллионов долларов в сохранение амазонских лесов, основные средства пойдут из частных капиталов, сообщила в пятницу официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Госсекретарь Майк Помпео встретился сегодня с министром иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо, чтобы начать диалог о стратегическом партнерстве США-Бразилия в Вашингтоне. Госсекретарь Помпео и министр Араужо подтвердили создание инвестиционного фонда под руководством частного сектора объемом в 100 миллионов долларов на 11 лет. Целью фонда будет сохранение биологического разнообразия Амазонии", - говорится в сообщении.