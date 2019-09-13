Спецпредставитель президента по Афганистану принял делегацию "Талибана"

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов принял в Москве делегацию радикального движения "Талибан", российская сторона подчеркнула необходимость возобновления переговоров США и талибов, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов принял в Москве делегацию "Талибана",- рассказали в МИД.
10 сентября, 10:47РИА НовостиРоссия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
"С российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов ... "Талибан", в свою очередь, подтвердил готовность к продолжению диалога с Вашингтоном",- заключили в российском МИД.