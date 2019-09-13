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РИА Новости

Спецпредставитель президента по Афганистану принял делегацию "Талибана"

22:23 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов принял в Москве делегацию радикального движения "Талибан", российская сторона подчеркнула необходимость возобновления переговоров США и талибов, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов принял в Москве делегацию "Талибана",- рассказали в МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ
10 сентября, 10:47РИА Новости
Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
"С российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов ... "Талибан", в свою очередь, подтвердил готовность к продолжению диалога с Вашингтоном",- заключили в российском МИД.
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Замир КабуловМИД РФТалибанРоссияВ мире
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