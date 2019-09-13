Автобусы ООН для вывоза людей не пропустили в лагерь Эр-Рукбан

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Администрация" лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии не пустила автобусы ООН для вывоза людей, боевики хотят сохранить беженцев в качестве живого щита, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

"Так называемая администрация лагеря, подконтрольная незаконным вооруженным формированиям, выступила с заявлением об отказе от допуска на территорию лагеря автобусов ООН для вывоза временно перемещенных лиц, желающих покинуть "Эр-Рукбан". С учетом отсутствия у населения лагеря возможности покинуть его территорию без согласования с командованием НВФ, расцениваем данное заявление как еще одно свидетельство намерения боевиков сохранить беженцев в "Эр-Рукбане" в качестве "живого щита", - сказал Бакин.