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РИА Новости
Война в Сирии

Автобусы ООН для вывоза людей не пропустили в лагерь Эр-Рукбан

22:09 13.09.2019
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© AP Photo / Raad AdaylehИорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе
© AP Photo / Raad Adayleh
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. "Администрация" лагеря "Эр-Рукбан" в Сирии не пустила автобусы ООН для вывоза людей, боевики хотят сохранить беженцев в качестве живого щита, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
"Так называемая администрация лагеря, подконтрольная незаконным вооруженным формированиям, выступила с заявлением об отказе от допуска на территорию лагеря автобусов ООН для вывоза временно перемещенных лиц, желающих покинуть "Эр-Рукбан". С учетом отсутствия у населения лагеря возможности покинуть его территорию без согласования с командованием НВФ, расцениваем данное заявление как еще одно свидетельство намерения боевиков сохранить беженцев в "Эр-Рукбане" в качестве "живого щита", - сказал Бакин.
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
12 сентября, 22:03Война в Сирии
Боевики обстреляли мирных жителей на рынке в сирийском лагере Эр-Рукбан
Он призвал американское командование в зоне "Эт-Танф" оказать воздействие на подконтрольные формирования и содействовать эвакуации беженцев структурами ООН.
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