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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

ГП Венесуэлы расследует дело о связях Гуаидо с колумбийским наркокартелем

22:06 13.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкХуан Гуаидо
Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. Генпрокуратура Венесуэлы открыла расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуаидо по поводу его связей с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos, сообщил глава ведомства Тарек Уильям Сааб.
"На фоне весомых доказательств, которые были обнародованы в последние часы, в отношении связей Хуана Гуаидо с бандой накоторговцев, известной как Los Rastrojos, генпрокуратура информирует о решении открыть уголовное расследование", - приводятся его слова в Twitter ведомства.
По словам генпрокурора, Los Rastrojos - это группировка, образованная выходцами из "Объединённых сил самообороны Колумбии" (Autodefensas Unidas de Colombia) - военизированных групп, действовавших в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Сейчас банда связана с преступными организациями, занимающимися наркотрафиком в Колумбии, и с мексиканским картелем "Синалоа".
Прокурор ссылается на фото, опубликованные в испанской El Pais, где, по его словам, Гуаидо запечатлен с лидерами Los Rastrojos. Эти фото были сделаны в феврале 2019 года. Тогда, добавил генпрокурор, именно эта группировка помогла лидеру оппозиции пересечь границу с Колумбией, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы. Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
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Сам Гуаидо в интервью колумбийскому радио Blu заявил, что тогда в Кукуте и особенно во время концерта в поддержку оказания гумпомощи Венесуэле были сделаны сотни фотографий. "Было сложно узнать, кто просил меня о фото", - сказал он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоВенесуэлаВ мире
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