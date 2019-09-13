ГП Венесуэлы расследует дело о связях Гуаидо с колумбийским наркокартелем

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. Генпрокуратура Венесуэлы открыла расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуаидо по поводу его связей с колумбийским наркокартелем Los Rastrojos, сообщил глава ведомства Тарек Уильям Сааб.

"На фоне весомых доказательств, которые были обнародованы в последние часы, в отношении связей Хуана Гуаидо с бандой накоторговцев, известной как Los Rastrojos, генпрокуратура информирует о решении открыть уголовное расследование", - приводятся его слова в Twitter ведомства.

По словам генпрокурора, Los Rastrojos - это группировка, образованная выходцами из "Объединённых сил самообороны Колумбии" (Autodefensas Unidas de Colombia) - военизированных групп, действовавших в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Сейчас банда связана с преступными организациями, занимающимися наркотрафиком в Колумбии, и с мексиканским картелем "Синалоа".

Прокурор ссылается на фото, опубликованные в испанской El Pais, где, по его словам, Гуаидо запечатлен с лидерами Los Rastrojos. Эти фото были сделаны в феврале 2019 года. Тогда, добавил генпрокурор, именно эта группировка помогла лидеру оппозиции пересечь границу с Колумбией, несмотря на действующий с января запрет на выезд из Венесуэлы. Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь.

Сам Гуаидо в интервью колумбийскому радио Blu заявил, что тогда в Кукуте и особенно во время концерта в поддержку оказания гумпомощи Венесуэле были сделаны сотни фотографий. "Было сложно узнать, кто просил меня о фото", - сказал он.