В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить число военных в Сирии

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США не будут увеличивать число своих военных в Сирии, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

Ранее газета New York Times сообщила, что Пентагон готов послать в Сирию 150 солдат для совместного с Турцией патрулирования на северо-востоке страны.

Однако Маккензи заявил, что это патрулирование не потребует дополнительных сил.

"Мы не будем увеличивать наше присутствие на местах с тем, чтобы проводить это патрулирование", - сказал Маккензи, которого цитирует из Багдада агентство Рейтер . При этом, по его словам, число американских военных в Сирии, которое составляет около 1 тысячи человек, может колебаться по мере ротации частей.

"Мы будем проводить патрулирование с турками и справимся с этим в рамках нынешней численности, и при этом будем активно искать возможности со временем ее снизить", - сказал генерал.

Во вторник пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что совместное патрулирование турецких и американских военных в планируемой зоне безопасности на северо-востоке Сирии является недостаточным для Анкары. По его словам, если Турции не удастся договориться с США по зоне безопасности в Сирии, то она будет вынуждена действовать самостоятельно.