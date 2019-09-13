В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить число военных в Сирии

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США не будут увеличивать число своих военных в Сирии, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.
Ранее газета New York Times сообщила, что Пентагон готов послать в Сирию 150 солдат для совместного с Турцией патрулирования на северо-востоке страны.
Однако Маккензи заявил, что это патрулирование не потребует дополнительных сил.
"Мы не будем увеличивать наше присутствие на местах с тем, чтобы проводить это патрулирование", - сказал Маккензи, которого цитирует из Багдада агентство Рейтер. При этом, по его словам, число американских военных в Сирии, которое составляет около 1 тысячи человек, может колебаться по мере ротации частей.
"Мы будем проводить патрулирование с турками и справимся с этим в рамках нынешней численности, и при этом будем активно искать возможности со временем ее снизить", - сказал генерал.
Во вторник пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что совместное патрулирование турецких и американских военных в планируемой зоне безопасности на северо-востоке Сирии является недостаточным для Анкары. По его словам, если Турции не удастся договориться с США по зоне безопасности в Сирии, то она будет вынуждена действовать самостоятельно.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии. Официальный Дамаск выступил категорически против этого соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций.