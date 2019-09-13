Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T21:29Z
https://ria.ru/20190913/1558679500.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/37/1558383704_0:326:3015:2022_1036x0_80_0_0_2e5056690e1ddaa82b1fa025f11fee7e.jpg
РИА Новости

Мугабе похоронят 14 или 15 сентября, сообщили в посольстве России

21:29 13.09.2019
1002
© REUTERS / Mike Hutchings/File PhotoРоберт Мугабе
Роберт Мугабе
© REUTERS / Mike Hutchings/File Photo
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Церемония захоронения бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе состоится в ближайшее воскресенье или понедельник, место похорон окончательно не определено, поскольку семья Мугабе возражает против захоронения на Акре национальных героев, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Хараре Анна Крюкова.
Ранее племянник Мугабе Лео в эфире телеканала Zimpapers TV Network заявил, что похороны бывшего президента Зимбабве состоятся примерно через месяц на национальном кладбище героев в Хараре.
В российское посольство ранее поступало приглашение на церемонию прощания и похорон, которые, как указывалось, должны пройти 14 сентября в субботу. "Сегодня все изменилось. Есть информация, что церемония захоронения будет в воскресенье или в понедельник - это то, что мы слышим в МИДе Зимбабве. А церемония прощания завтра (14 сентября - ред.) будет. Сегодня была церемония (прощания) чисто для родственников Мугабе", - сказала пресс-атташе российской дипмиссии.
При этом она уточнила, что место похорон бывшего главы государства до сих пор окончательно не определено. "Тоже интересовались в МИДе. Нам сказали, что пока неясно, они пока договариваются с семьей. Семья возражает против захоронения на Акре национальных героев", - отметила пресс-атташе.
Роберт Мугабе
6 сентября, 22:39РИА Новости
Президент Зимбабве продлил траур по Мугабе до похорон
Крюкова добавила, что посол РФ в Зимбабве Николай Красильников собирается посетить церемонию прощания на национальном стадионе Хараре завтра, в субботу. При этом нового приглашения на похороны с указанием места захоронения пока не было. "Если нас пригласят на церемонию захоронения, тогда он (посол) поедет", - добавила Крюкова.
Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. Мугабе на момент отставки в 2017 году был старейшим государственным лидером и находился у власти в течение 35 лет. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что Мугабе объявлен национальным героем.
Здание МИД России
6 сентября, 18:59РИА Новости
В МИД отметили вклад Мугабе в развитие отношений Зимбабве с Россией
В среду самолет с телом бывшего зимбабвийского лидера приземлился в международном аэропорту Хараре. Как сообщало издание Zimbabwe Herald, несколько сотен человек пришли в аэропорт, чтобы отдать дань бывшему президенту. Мнангагва также прибыл в аэропорт, чтобы встретить самолет с телом национального героя. По данным издания, сам лидер ранее оставил указание, что хочет, чтобы его похоронили в родной деревне Кутама, а не на национальном кладбище героев National Heroes Acre в столице.
Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля 2018 года. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время телеобращения к народу. 19 ноября 2017
6 сентября, 11:52РИА Новости
Путин выразил соболезнования президенту Зимбабве в связи со смертью Мугабе
400000
Обсудить 0
Роберт МугабеЗимбабвеВ мире
Рекомендуем
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
РИА
Новости
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
"Псевдоженитьба": Волочкова объяснила, почему не пошла на свадьбу к Собчак
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден сообщил о тайной женитьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния