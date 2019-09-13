Мугабе похоронят 14 или 15 сентября, сообщили в посольстве России

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Церемония захоронения бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе состоится в ближайшее воскресенье или понедельник, место похорон окончательно не определено, поскольку семья Мугабе возражает против захоронения на Акре национальных героев, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Хараре Анна Крюкова.

Ранее племянник Мугабе Лео в эфире телеканала Zimpapers TV Network заявил, что похороны бывшего президента Зимбабве состоятся примерно через месяц на национальном кладбище героев в Хараре.

В российское посольство ранее поступало приглашение на церемонию прощания и похорон, которые, как указывалось, должны пройти 14 сентября в субботу. "Сегодня все изменилось. Есть информация, что церемония захоронения будет в воскресенье или в понедельник - это то, что мы слышим в МИДе Зимбабве. А церемония прощания завтра (14 сентября - ред.) будет. Сегодня была церемония (прощания) чисто для родственников Мугабе", - сказала пресс-атташе российской дипмиссии.

При этом она уточнила, что место похорон бывшего главы государства до сих пор окончательно не определено. "Тоже интересовались в МИДе. Нам сказали, что пока неясно, они пока договариваются с семьей. Семья возражает против захоронения на Акре национальных героев", - отметила пресс-атташе.

Крюкова добавила, что посол РФ в Зимбабве Николай Красильников собирается посетить церемонию прощания на национальном стадионе Хараре завтра, в субботу. При этом нового приглашения на похороны с указанием места захоронения пока не было. "Если нас пригласят на церемонию захоронения, тогда он (посол) поедет", - добавила Крюкова.

Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. Мугабе на момент отставки в 2017 году был старейшим государственным лидером и находился у власти в течение 35 лет. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что Мугабе объявлен национальным героем.

В среду самолет с телом бывшего зимбабвийского лидера приземлился в международном аэропорту Хараре. Как сообщало издание Zimbabwe Herald, несколько сотен человек пришли в аэропорт, чтобы отдать дань бывшему президенту. Мнангагва также прибыл в аэропорт, чтобы встретить самолет с телом национального героя. По данным издания, сам лидер ранее оставил указание, что хочет, чтобы его похоронили в родной деревне Кутама, а не на национальном кладбище героев National Heroes Acre в столице.