"Псевдоженитьба": Волочкова объяснила, почему не пошла на свадьбу к Собчак

Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему отклонила приглашение на свадьбу Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщает Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему отклонила приглашение на свадьбу Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщает "КП"

По словам артистки, вначале она решила забыть прошлые разногласия с телеведущей и согласилась прийти на торжество. Собчак попросила балерину открыть мероприятие "танцем умирающего лебедя", но не сказала, где именно пройдет свадьба.

На следующий день Волочковой позвонил Богомолов, заявив, что она должна появиться на сцене после первого поцелуя новобрачных.

"Хочется, чтобы это было смешно!" — объяснил жених.

Слова Богомолова вызвали у балерины некоторые сомнения, но она не стала отказывать паре. Волочкова попыталась уточнить у организатора свадьбы, где будет проходить церемония, так как она не может танцевать на пуантах на кафельном покрытии. Но ее вопрос вновь оставили без ответа.

"Потом я узнаю, что многие известные люди отказали Ксении в приходе на эту свадьбу, а само торжество будет оплачиваться по бартеру, за пиар", —рассказала собеседница издания.

После этого Волочкова решила, что не пойдет на свадьбу, потому что не хочет участвовать в "пиар-акции". По ее словам, она прислушалась к дочери, призвавшей ее поступить "по-умному хоть один раз", учитывая, что Собчак устроила у них дома "балаган".

"Это не свадьба, это шоу. И я не хочу в этой вакханалии участвовать. Да, моя свадьба была тоже шоу, но это было грациозное, интеллигентное шоу", — пояснила артистка, назвав торжество "псевдоженитьбой", "безумством" и "вакханалией".

Балерина добавила, что ночью накануне свадьбы Собчак с Богомоловым уговаривали ее приехать на церемонию, но та заявила, что не намерена посещать "пиарские тусовки".

В апреле телеведущая взяла у Волочковой интервью, которое проходило дома у балерины. Как заявила артистка, Собчак ворвалась к ней "врагом", установила скрытые камеры и стала "некрасиво рыться по шкафам и тумбочкам, как мерзавка и вор". По словам Волочковой, она не ожидала от Собчак "очередного предательства". Балерина назвала ее поведение "плевком в душу".