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РИА Новости

"Псевдоженитьба": Волочкова объяснила, почему не пошла на свадьбу к Собчак

21:03 13.09.2019 (обновлено: 21:12 13.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБалерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему отклонила приглашение на свадьбу Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова. Об этом сообщает "КП".
По словам артистки, вначале она решила забыть прошлые разногласия с телеведущей и согласилась прийти на торжество. Собчак попросила балерину открыть мероприятие "танцем умирающего лебедя", но не сказала, где именно пройдет свадьба.
Телеведущая Ксения Собчак и режиссера Константина Богомолова во время свадьбы со свидетелями
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На следующий день Волочковой позвонил Богомолов, заявив, что она должна появиться на сцене после первого поцелуя новобрачных.
"Хочется, чтобы это было смешно!" — объяснил жених.
Слова Богомолова вызвали у балерины некоторые сомнения, но она не стала отказывать паре. Волочкова попыталась уточнить у организатора свадьбы, где будет проходить церемония, так как она не может танцевать на пуантах на кафельном покрытии. Но ее вопрос вновь оставили без ответа.
"Потом я узнаю, что многие известные люди отказали Ксении в приходе на эту свадьбу, а само торжество будет оплачиваться по бартеру, за пиар", —рассказала собеседница издания.
После этого Волочкова решила, что не пойдет на свадьбу, потому что не хочет участвовать в "пиар-акции". По ее словам, она прислушалась к дочери, призвавшей ее поступить "по-умному хоть один раз", учитывая, что Собчак устроила у них дома "балаган".
"Это не свадьба, это шоу. И я не хочу в этой вакханалии участвовать. Да, моя свадьба была тоже шоу, но это было грациозное, интеллигентное шоу", — пояснила артистка, назвав торжество "псевдоженитьбой", "безумством" и "вакханалией".
Надпись Пока смерть не разлучит нас на свадебном автомобиле режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак на Зубовском бульваре в Москве
Вчера, 15:32РИА Новости
Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД
Балерина добавила, что ночью накануне свадьбы Собчак с Богомоловым уговаривали ее приехать на церемонию, но та заявила, что не намерена посещать "пиарские тусовки".
В апреле телеведущая взяла у Волочковой интервью, которое проходило дома у балерины. Как заявила артистка, Собчак ворвалась к ней "врагом", установила скрытые камеры и стала "некрасиво рыться по шкафам и тумбочкам, как мерзавка и вор". По словам Волочковой, она не ожидала от Собчак "очередного предательства". Балерина назвала ее поведение "плевком в душу".
Собчак и Богомолов поженились в пятницу в столичном Грибоедовском ЗАГСе. К Дворцу бракосочетания они приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Свидетелями стали дизайнер Андрей Бартенев и журналист Андрей Колесников. После этого молодожены обвенчались в Храме Большого Вознесения. По информации СМИ, празднование прошло в Музее Москвы, на торжестве присутствовали Федор Бондарчук, Константин Эрнст, Рената Литвинова, Андрей Малахов, Земфира и Игорь Верник.
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