Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T20:54Z
https://ria.ru/20190913/1558679249.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152052/76/1520527679_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0883f04ecbad1d0a56064727c6aa6a01.jpg
РИА Новости

В Газе 55 палестинцев получили ранения в стычках с израильской армией

20:54 13.09.2019
750
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 13 сен - РИА Новости. Не менее 55 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильской армией в секторе Газа, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших палестинцах.
Вертолет Апач ВВС Израиля наносит ракетный удар по позициям палестинских боевиков в секторе Газа
8 сентября, 07:19РИА Новости
Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа
"Сегодня в секторе Газа к 19.30 пятьдесят пять палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 29 человек ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 74 пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 310 человек с 30 марта 2018 года.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10РИА Новости
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
600142
Обсудить 0
Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаИзраильВ мире
Рекомендуем
Роберт Мугабе
Мугабе похоронят через месяц, сообщил его племянник
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган готов провести саммит по Сирии с Путиным, Меркель и Макроном
Полиция в Афганистане
Три человека погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция
Лента
новостей
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса
Глава МИД Венесуэлы встретился с верховным комиссаром ООН
Балерина Анастасия Волочкова наблюдает за ходом поединка за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым и панамцем Гильермо Джонсом
"Псевдоженитьба": Волочкова объяснила, почему не пошла на свадьбу к Собчак
Американская военная техника в Сирии
В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить число военных в Сирии
Социальная сеть Фейсбук
В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что операция в Газе может быть начата в любой момент
Роберт Мугабе
Мугабе похоронят 14 или 15 сентября, сообщили в посольстве России
Парасельские острова
Эсминец из США заплыл в воды Парасельских островов без разрешения Китая
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху не готов мириться с угрозой военного присутствия Ирана в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
22:36На форуме в Брюсселе обсудили проблему активности антипрививочников
Лента новостейМолния