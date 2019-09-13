Глава МИД Венесуэлы встретился с верховным комиссаром ООН

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. Венесуэла ещё раз обозначила свое несогласие с докладом верховного комиссара ООН по правам человека относительно ситуации в Венесуэле, сообщил глава МИД Хорхе Арреаса, который встретился с самим комиссаром Мишель Бачелет.

"Мы встретились с Мишель Бачелет, верховным комиссаром ООН по правам человека. Подтвердили нашу позицию по поводу ее ошибочного доклада. Однако мы поддерживаем продолжение совместной работы с ее офисом для защиты прав человека в Венесуэле и в мире", - написал он в Twitter.

Nos reunimos con @mbachelet, Alta Comisionada de DDHH de ONU. Ratificamos nuestra posición ante su informe errático y sin rigor alguno. Sin embargo apoyamos continuar cooperando con su Oficina y trabajar en conjunto por la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela y el mundo pic.twitter.com/OcBS8h81dp — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 13 сентября 2019 г.

Бачелет недавно посетила с визитом Венесуэлу, встречалась с представителями властей и оппозиции.

МИД Венесуэлы подверг критике ее заявления относительно ситуации с правами человека в южноамериканской стране. Всего венесуэльская сторона представила 70 своих замечаний к докладу и попросила откорректировать его.