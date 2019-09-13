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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Глава МИД Венесуэлы встретился с верховным комиссаром ООН

20:46 13.09.2019
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© AFP 2019 / Federico ParraГлава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса
© AFP 2019 / Federico Parra
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. Венесуэла ещё раз обозначила свое несогласие с докладом верховного комиссара ООН по правам человека относительно ситуации в Венесуэле, сообщил глава МИД Хорхе Арреаса, который встретился с самим комиссаром Мишель Бачелет.
"Мы встретились с Мишель Бачелет, верховным комиссаром ООН по правам человека. Подтвердили нашу позицию по поводу ее ошибочного доклада. Однако мы поддерживаем продолжение совместной работы с ее офисом для защиты прав человека в Венесуэле и в мире", - написал он в Twitter.
Бачелет недавно посетила с визитом Венесуэлу, встречалась с представителями властей и оппозиции.
МИД Венесуэлы подверг критике ее заявления относительно ситуации с правами человека в южноамериканской стране. Всего венесуэльская сторона представила 70 своих замечаний к докладу и попросила откорректировать его.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Вчера, 03:58Попытка госпереворота в Венесуэле
Между Москвой и Каракасом планируют запустить прямое авиасообщение
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМишель БачелетМИД ВенесуэлыНиколас МадуроВенесуэлаООНВ мире
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