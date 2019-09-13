В Калининградской области электромобиль упал на пляж

КАЛИНИНГРАД, 13 сен - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.
"Несколько часов назад в Зеленоградске прогулочный электромобиль при резком повороте опрокинулся прямо на променаде. А затем от удара о металлическое ограждение сорвался по касательной к морю. Свою роль мог сыграть сильный боковой ветер, но во всем сейчас разбираются следователи. Главное, пассажиры - муж и жена из Советска - живы"- сообщила Светлана Поставничая.
По ее словам, молодая женщина получила ожог от аккумуляторной кислоты при ударе машины о землю. Пострадавшая в больнице под наблюдением медиков. Ее состояние оценивается как тяжелое
Поставничая отметила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.-