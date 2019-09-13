Мугабе похоронят через месяц, сообщил его племянник

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Похороны бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе состоятся примерно через месяц, сообщил его племянник в эфире телеканала Похороны бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе состоятся примерно через месяц, сообщил его племянник в эфире телеканала Zimpapers TV Network.

Ранее сообщалось, что Мугабе, должен быть похоронен в деревне Кутама, где он родился. Однако в пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на племянника экс-лидера Зимбабве Лео Мугабе, что бывшего президента похоронят на национальном кладбище героев в Хараре в воскресенье.

Теперь же Лео Мугабе заявил, что произошло недопонимание, и в это воскресенье похорон Роберта Мугабе не будет.

"В воскресенье не будет (похорон на кладбище – ред.) героев. Правительство и вожди … отправились на (кладбище – ред.) Heroes Acre, показали друг другу место, где президент Мугабе будет похоронен, и для завершения постройки этого места потребуется около 30 дней … Это означает, что на похороны потребуется столько времени", - заявил племянник. Трансляция обращения Лео Мугабе была размещена в Facebook телеканала.

При этом канал отмечает, что Лео Мугабе говорил о постройке могилы.

Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. На момент отставки в 2017 году он был старейшим государственным лидером и находился у власти в течение 35 лет. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что Мугабе объявлен национальным героем.

В среду самолет с телом бывшего зимбабвийского лидера приземлился в международном аэропорту Хараре. Как сообщало издание Zimbabwe Herald, несколько сотен человек пришли в аэропорт, чтобы отдать дань бывшему президенту. Мнангагва также прибыл в аэропорт, чтобы встретить самолет с телом национального героя. По данным издания, сам лидер ранее оставил указание, что хочет, чтобы его похоронили в родной деревне Кутама, а не на национальном кладбище героев National Heroes Acre в столице.