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РИА Новости

Мугабе похоронят через месяц, сообщил его племянник

20:15 13.09.2019
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© REUTERS / Mike Hutchings/File PhotoРоберт Мугабе
Роберт Мугабе
© REUTERS / Mike Hutchings/File Photo
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Похороны бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе состоятся примерно через месяц, сообщил его племянник в эфире телеканала Zimpapers TV Network.
Ранее сообщалось, что Мугабе, должен быть похоронен в деревне Кутама, где он родился. Однако в пятницу агентство Рейтер сообщило со ссылкой на племянника экс-лидера Зимбабве Лео Мугабе, что бывшего президента похоронят на национальном кладбище героев в Хараре в воскресенье.
Теперь же Лео Мугабе заявил, что произошло недопонимание, и в это воскресенье похорон Роберта Мугабе не будет.
"В воскресенье не будет (похорон на кладбище – ред.) героев. Правительство и вожди … отправились на (кладбище – ред.) Heroes Acre, показали друг другу место, где президент Мугабе будет похоронен, и для завершения постройки этого места потребуется около 30 дней … Это означает, что на похороны потребуется столько времени", - заявил племянник. Трансляция обращения Лео Мугабе была размещена в Facebook телеканала.
Роберт Мугабе
6 сентября, 22:39РИА Новости
Президент Зимбабве продлил траур по Мугабе до похорон
При этом канал отмечает, что Лео Мугабе говорил о постройке могилы.
Мугабе скончался 6 сентября в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре в окружении близких, в том числе жены Грейс. На момент отставки в 2017 году он был старейшим государственным лидером и находился у власти в течение 35 лет. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что Мугабе объявлен национальным героем.
В среду самолет с телом бывшего зимбабвийского лидера приземлился в международном аэропорту Хараре. Как сообщало издание Zimbabwe Herald, несколько сотен человек пришли в аэропорт, чтобы отдать дань бывшему президенту. Мнангагва также прибыл в аэропорт, чтобы встретить самолет с телом национального героя. По данным издания, сам лидер ранее оставил указание, что хочет, чтобы его похоронили в родной деревне Кутама, а не на национальном кладбище героев National Heroes Acre в столице.
Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля 2018 года. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе во время телеобращения к народу. 19 ноября 2017
6 сентября, 12:06Сказано в эфире
"Его имя войдет в учебники". Африканист оценил роль Мугабе в историиУмер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Относиться к нему можно по-разному, но помнить о нем будут всегда, считает африканист Александр Зданевич. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
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Эммерсон МнангагваРоберт МугабеЗимбабвеВ мире
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