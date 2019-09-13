В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян

"Когда мы узнаем, что какой-либо контент нарушает нормы, мы удаляем его, а за повторные нарушения блокируем аккаунты. Однако если мы видим, что допустили ошибку, мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку — как в данном случае", — добавили в компании.