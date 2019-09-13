В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Facebook заявили, что аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян был заблокирован по ошибке.
Как сообщили в пресс-службе Facebook в России, "нормы сообщества описывают, что разрешено и что запрещено" в соцсети.
"Когда мы узнаем, что какой-либо контент нарушает нормы, мы удаляем его, а за повторные нарушения блокируем аккаунты. Однако если мы видим, что допустили ошибку, мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку — как в данном случае", — добавили в компании.
Симоньян отнеслась к разблокировке аккаунта с иронией.
"То-то радость в доме!" — написала она в соцсети.
Накануне аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали на три дня "за нарушение стандартов сообщества". При этом в компании не уточнили, о каких "нарушениях" шла речь.
12 сентября, 18:24МедиавойныСимоньян назвала блокировку ее аккаунта в Facebook цензурой