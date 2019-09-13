Новая высота: Кубань отпраздновала 82-ю годовщину создания края

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"Нам повезло жить в одном из лучших уголков России – многонациональном, развивающемся, крепком и сильном крае. Мы связываем с ним наше сегодня и наше завтра, жизнь своих детей и последующих поколений", – обратился к гостям праздника губернатор края Вениамин Кондратьев.