Новая высота: Кубань отпраздновала 82-ю годовщину создания края

Центральной темой торжеств по случаю 82-й годовщины образования края стала идея Кубани как общего дома для всех его жителей.
Центральной темой торжеств по случаю 82-й годовщины образования края стала идея Кубани как общего дома для всех его жителей.
Праздник начался у входа в Музыкальный театр Краснодарского творческого объединения "Премьера" имени Л.Г.Гатова, где гостей встречал Кубанский духовой оркестр.
Праздник начался у входа в Музыкальный театр Краснодарского творческого объединения "Премьера" имени Л.Г.Гатова, где гостей встречал Кубанский духовой оркестр.
В фойе театра состоялся концерт Биг-бенда Георгия Гараняна. Здесь же была организована выставка достижений и перспектив отраслей экономики Краснодарского края.
В фойе театра состоялся концерт Биг-бенда Георгия Гараняна. Здесь же была организована выставка достижений и перспектив отраслей экономики Краснодарского края.
"Нам повезло жить в одном из лучших уголков России – многонациональном, развивающемся, крепком и сильном крае. Мы связываем с ним наше сегодня и наше завтра, жизнь своих детей и последующих поколений", – обратился к гостям праздника губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Нам повезло жить в одном из лучших уголков России – многонациональном, развивающемся, крепком и сильном крае. Мы связываем с ним наше сегодня и наше завтра, жизнь своих детей и последующих поколений", – обратился к гостям праздника губернатор края Вениамин Кондратьев.
Сегодня краю есть, чем гордиться: рекордные урожаи, развивающаяся промышленность, уникальные курорты, города и села, которые становятся красивее, чище и благоустроеннее, заявил глава края.
Сегодня краю есть, чем гордиться: рекордные урожаи, развивающаяся промышленность, уникальные курорты, города и села, которые становятся красивее, чище и благоустроеннее, заявил глава края.
Главное богатство Кубани – это люди, от которых зависит дальнейшее развитие региона, подчеркнул губернатор.
Главное богатство Кубани – это люди, от которых зависит дальнейшее развитие региона, подчеркнул губернатор.
В регионе живут лучшие аграрии, селекционеры, врачи, талантливые ученые, сильнейшие спортсмены, которые любят свое дело и прославляют край, уверен Кондратьев.
В регионе живут лучшие аграрии, селекционеры, врачи, талантливые ученые, сильнейшие спортсмены, которые любят свое дело и прославляют край, уверен Кондратьев.
В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил Орден почета председателю правления Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Дмитрию Лебедеву. Федеральные и региональные награды получили также 19 жителей края, среди которых выдающиеся аграрии, общественники, спортсмены, артисты и руководители ведущих предприятий.
В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил Орден почета председателю правления Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Дмитрию Лебедеву. Федеральные и региональные награды получили также 19 жителей края, среди которых выдающиеся аграрии, общественники, спортсмены, артисты и руководители ведущих предприятий.
В большой концертной программе приняли участие ведущие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и исполнители региона – от ветеранов отрасли до совсем юных артистов.
В большой концертной программе приняли участие ведущие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и исполнители региона – от ветеранов отрасли до совсем юных артистов.
Исполнители посвятили свои номера Краснодарскому краю.
Исполнители посвятили свои номера Краснодарскому краю.
"Мы все хотим одного – жить в процветающем, красивом, безопасном крае. Давайте вместе сделаем его таким", – призвал Кондратьев.
"Мы все хотим одного – жить в процветающем, красивом, безопасном крае. Давайте вместе сделаем его таким", – призвал Кондратьев.