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РИА Новости
Краснодарский край

Новая высота: Кубань отпраздновала 82-ю годовщину создания края

20:11 13.09.2019
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Кубань в пятницу отметила День образования края. Регион, стремительно меняющий облик, становящийся с каждым годом красивее и комфортнее для жизни, взял новую высоту, уверены организаторы и гости торжества.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Центральной темой торжеств по случаю 82-й годовщины образования края стала идея Кубани как общего дома для всех его жителей.

Центральной темой торжеств по случаю 82-й годовщины образования края стала идея Кубани как общего дома для всех его жителей
1 из 11

Центральной темой торжеств по случаю 82-й годовщины образования края стала идея Кубани как общего дома для всех его жителей.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Праздник начался у входа в Музыкальный театр Краснодарского творческого объединения "Премьера" имени Л.Г.Гатова, где гостей встречал Кубанский духовой оркестр.

Новая высота: Кубань отпраздновала 82-ю годовщину создания края
2 из 11

Праздник начался у входа в Музыкальный театр Краснодарского творческого объединения "Премьера" имени Л.Г.Гатова, где гостей встречал Кубанский духовой оркестр.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

В фойе театра состоялся концерт Биг-бенда Георгия Гараняна. Здесь же была организована выставка достижений и перспектив отраслей экономики Краснодарского края.

В фойе театра состоялся концерт Биг-бенда Георгия Гараняна. Здесь же была организована выставка достижений и перспектив отраслей экономики Краснодарского края.
3 из 11

В фойе театра состоялся концерт Биг-бенда Георгия Гараняна. Здесь же была организована выставка достижений и перспектив отраслей экономики Краснодарского края.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

"Нам повезло жить в одном из лучших уголков России – многонациональном, развивающемся, крепком и сильном крае. Мы связываем с ним наше сегодня и наше завтра, жизнь своих детей и последующих поколений", – обратился к гостям праздника губернатор края Вениамин Кондратьев.

Нам повезло жить в одном из лучших уголков России – многонациональном, развивающемся, крепком и сильном крае. Мы связываем с ним наше сегодня и наше завтра, жизнь своих детей и последующих поколений, – обратился к гостям праздника губернатор края Вениамин Кондратьев.
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"Нам повезло жить в одном из лучших уголков России – многонациональном, развивающемся, крепком и сильном крае. Мы связываем с ним наше сегодня и наше завтра, жизнь своих детей и последующих поколений", – обратился к гостям праздника губернатор края Вениамин Кондратьев.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Сегодня краю есть, чем гордиться: рекордные урожаи, развивающаяся промышленность, уникальные курорты, города и села, которые становятся красивее, чище и благоустроеннее, заявил глава края.

Сегодня краю есть, чем гордиться: рекордные урожаи, развивающаяся промышленность, уникальные курорты, города и села, которые становятся красивее, чище и благоустроеннее, заявил глава края
5 из 11

Сегодня краю есть, чем гордиться: рекордные урожаи, развивающаяся промышленность, уникальные курорты, города и села, которые становятся красивее, чище и благоустроеннее, заявил глава края.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Главное богатство Кубани – это люди, от которых зависит дальнейшее развитие региона, подчеркнул губернатор.

Главное богатство Кубани – это люди, от которых зависит дальнейшее развитие региона, подчеркнул губернатор.
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Главное богатство Кубани – это люди, от которых зависит дальнейшее развитие региона, подчеркнул губернатор.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

В регионе живут лучшие аграрии, селекционеры, врачи, талантливые ученые, сильнейшие спортсмены, которые любят свое дело и прославляют край, уверен Кондратьев.

В регионе живут лучшие аграрии, селекционеры, врачи, талантливые ученые, сильнейшие спортсмены, которые любят свое дело и прославляют край, уверен Кондратьев
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В регионе живут лучшие аграрии, селекционеры, врачи, талантливые ученые, сильнейшие спортсмены, которые любят свое дело и прославляют край, уверен Кондратьев.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил Орден почета председателю правления Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Дмитрию Лебедеву. Федеральные и региональные награды получили также 19 жителей края, среди которых выдающиеся аграрии, общественники, спортсмены, артисты и руководители ведущих предприятий.

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил Орден почета председателю правления Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации Российский Союз ветеранов Афганистана Дмитрию Лебедеву. Федеральные и региональные награды получили также 19 жителей края, среди которых выдающиеся аграрии, общественники, спортсмены, артисты и руководители ведущих предприятий
8 из 11

В ходе торжественного мероприятия глава региона вручил Орден почета председателю правления Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Дмитрию Лебедеву. Федеральные и региональные награды получили также 19 жителей края, среди которых выдающиеся аграрии, общественники, спортсмены, артисты и руководители ведущих предприятий.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

В большой концертной программе приняли участие ведущие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и исполнители региона – от ветеранов отрасли до совсем юных артистов.

В большой концертной программе приняли участие ведущие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и исполнители региона – от ветеранов отрасли до совсем юных артистов.
9 из 11

В большой концертной программе приняли участие ведущие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы и исполнители региона – от ветеранов отрасли до совсем юных артистов.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

Исполнители посвятили свои номера Краснодарскому краю.

Исполнители посвятили свои номера Краснодарскому краю
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Исполнители посвятили свои номера Краснодарскому краю.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края

"Мы все хотим одного – жить в процветающем, красивом, безопасном крае. Давайте вместе сделаем его таким", – призвал Кондратьев.

Мы все хотим одного – жить в процветающем, красивом, безопасном крае. Давайте вместе сделаем его таким, – призвал Кондратьев.
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"Мы все хотим одного – жить в процветающем, красивом, безопасном крае. Давайте вместе сделаем его таким", – призвал Кондратьев.

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
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